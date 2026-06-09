"Omiljeni turisti nam okreću leđa, pronašli su jeftinija mesta" - Hrvati u panici

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku u Visbadenu, Hrvatska je danas tek neznatno jeftinija od Nemačke, što je svrstava među skuplje mediteranske destinacije u regionu.
Hrvatska gotovo na nivou Nemačke
Podaci pokazuju da su cene hotelskih i ugostiteljskih usluga u Hrvatskoj u proseku oko 9% niže nego u Nemačkoj, piše Dnevno.
To znači da razlika u troškovima odmora više nije velika kao ranije, što se direktno odražava na izbor turista i njihove navike putovanja.
Gde je odmor još uvek znatno jeftiniji?
Dok Hrvatska gubi imidž „povoljne destinacije“, druge zemlje i dalje nude znatno niže cene:
- Grčka: oko 18% jeftinija od Nemačke
- Španija: oko 22% jeftinija
- Italija i Austrija: približno iste cene kao u Nemačkoj
Drugim rečima, razlike između destinacija u Evropi i dalje su velike - ali se pomeraju u korist skupljih tržišta.
Balkan i dalje najpovoljniji
Najveće uštede nemački turisti i dalje ostvaruju u jugoistočnoj Evropi.
Prema statistikama:
- Crna Gora: oko 39% jeftinija
- Bugarska: oko 47% jeftinija
- Severna Makedonija: do 52% jeftinija
Ove destinacije ostaju prvi izbor za putnike koji žele odmor po znatno nižoj ceni.
Švajcarska i Island na suprotnom kraju
Na drugoj strani spektra nalaze se najskuplje evropske destinacije.
Island i Švajcarska prednjače po cenama, gde su troškovi smeštaja, hrane i usluga i do 49% viši nego u Nemačkoj.
Evropa sve manje "jedinstvena" po cenama
Ono što se jasno vidi iz podataka jeste da Evropa postaje sve raznolikija kada je reč o troškovima putovanja.
Dok Balkan ostaje pristupačan, a Zapadna Evropa stabilna, Hrvatska se polako pomera ka cenovnom nivou koji je bliži razvijenim tržištima nego tradicionalnim mediteranskim „budget“ destinacijama.
Za turiste, to znači jedno - izbor destinacije više nego ikad zavisi od budžeta, a ne samo od želja.
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