Prilagođeni kvartalni gubitak Boinga po akciji iznosio je 20 centi, značajno manje od očekivana 83 centa, dodaje se u izveštaju koji prenosi CNBC.



Izvršni direktor Boinga Keli Ortberg izjavio je da su "svi sistemi spremni" za povećanje proizvodnje najprodavanijeg modela 737 Max, sa trenutna 42 na 47 aviona mesečno.



Pozitivni pomaci zabeleženi su u više segmenata poslovanja.



Komercijalni sektor Boinga isporučio je 143 aviona u prvom tromesečju 2026, što je rast od 10 odsto na godišnjem nivou, dok su prihodi u tom segmentu porasli na 9,2 milijarde dolara.



Poslovanje u oblasti odbrambenog sektora zabeležilo je rast prihoda od 21 odsto, a sektor usluga za šest odsto.



Uprkos globalnim geopolitičkim tenzijama, uključujući rat na Bliskom istoku, kompanija navodi da ne primećuje usporavanje narudžbina za nove avione, što dodatno podržava optimizam u vezi sa oporavkom poslovanja.



