Nova sezona, nove cene - evo koliko koštaju namirnice u Grčkoj

Kod mlečnih proizvoda, namazi koštaju oko 190 dinara, dok tvrdi sirevi dostižu cenu između 470 i 700 dinara. Tradicionalni grčki feta sir može koštati od 740 do čak 1.300 dinara po pakovanju.

Autor: Nina Stojanović
30.04.2026. 15:30
Nova sezona, nove cene - evo koliko koštaju namirnice u Grčkoj
Letovanje u Grčka već godinama je među najpopularnijim izborima za turiste iz Srbije, a jedno od glavnih pitanja pred put jeste – kakve su cene u marketima.

Najnoviji podaci iz mesta Nikiti pokazuju realnu sliku troškova osnovnih namirnica uoči letnje sezone 2026. godine. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje cene u jednom od poznatijih trgovinskih lanaca, gde se može pronaći širok asortiman – od svežeg mesa i voća do gotovih i pakovanih proizvoda.

Cene osnovnih namirnica u Grčkoj

Kada je reč o svakodnevnoj kupovini, cene hleba kreću se između 160 i 170 dinara, dok pakovani hleb košta oko 170 do 175 dinara.

Suhomesnati proizvodi značajno variraju – manja pakovanja šunke i salame (oko 160 grama) mogu se naći za 115 do 200 dinara, dok mortadela košta oko 185 dinara. Viršle se prodaju po cenama od 230 do čak 580 dinara, u zavisnosti od brenda i pakovanja, prenosi Kamatica. 

Idete u Grčku kolima - jedna sitnica vas može koštati 1.500 evra

Testenina je takođe deo standardne kupovine – makarone koštaju oko 200 dinara, dok se špagete na akciji mogu pronaći i za oko 130 dinara po komadu u većim pakovanjima.

Jaja su nešto skuplja nego ranije, pa pakovanje od šest komada košta između 300 i 350 dinara.

Cene piva i slatkiša

Ljubitelji piva imaju veliki izbor. Pakovanja od šest limenki brendova poput Mythos i Amstel koštaju između 420 i 620 dinara.

Manja pakovanja, kao što je Pils Hellas (četiri komada), dostupna su za oko 320 dinara.

Od slatkiša, popularni Caprice, koji turisti često nose kao suvenir, košta oko 350 dinara za manje pakovanje i oko 470 dinara za veće.

Cene variraju od marketa do marketa

Važno je napomenuti da su ovo cene iz jednog marketa i da se mogu razlikovati u zavisnosti od lokacije i lanca. Na primer, kupci često upoređuju ponudu sa Lidl-om, gde pojedini proizvodi mogu biti povoljniji.

Utisci turista su podeljeni – dok jedni smatraju da su cene slične ili čak niže nego u Srbiji, drugi očekuju da će pravi rast cena tek biti vidljiv tokom jula i avgusta, u jeku turističke sezone.

Cene u Grčkoj pred sezonu 2026. pokazuju da osnovne namirnice nisu drastično skuplje nego ranije, ali razlike postoje u zavisnosti od proizvoda i brenda. Za turiste iz Srbije to znači da je planiranje budžeta i dalje ključan deo pripreme za letovanje.

