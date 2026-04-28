Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vozom

Kako ističu iz ovog preduzeća, interesovanje za putovanja tradicionalno raste u ovom periodu, posebno ka turističkim i izletničkim destinacijama.

Dodatni vozovi i spremnost za gužve

Izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Zoran Puzović poručio je da je sistem spreman za povećan broj putnika.

Beograd dobija 32 voza za metro i još 30 za BG voz - investicija od preko milijardu evra, više o tome pročitajte OVDE.

"Za vreme praznika tradicionalno se očekuje pojačan saobraćaj na relacijama Beograd - Užice, Beograd - Novi Sad - Subotica i Beograd - Vršac i istakao da je kompanija blagovremeno reagovala kako bi odgovorila na potrebe putnika. Obezbedili smo dodatne materijalne kapacitete i očekujemo da ćemo zadovoljiti sve potrebe naših putnika, kao i svake godine" piše Kamatica.

Red vožnje za sada ostaje nepromenjen, ali se prodaja karata pažljivo prati, pa će po potrebi biti uvedeni dodatni kapaciteti.

Najatraktivnije destinacije do kojih stižete vozom

Među destinacijama koje se posebno izdvajaju su:

Subotica i Palićko jezero – do kojih se stiže za oko sat i 20 minuta brzom linijom

Sremski Karlovci – poznati po istoriji i vinarijama

Stražilovo – popularno izletište i mesto gde je sahranjen Branko Radičević

Vršac i Vršačke planine – idealni za prirodu i aktivan odmor

kanjon reke Gradac – jedan od najčistijih u Srbiji

Vrnjačka Banja – popularna za kraća putovanja i odmor





Važan savet za putnike

Iz Srbijavoz savetuju građane da karte obezbede unapred, kako bi izbegli gužve i osigurali mesto u vozu.

Posebno se preporučuje kupovina putem mobilne aplikacije, koja omogućava brzu rezervaciju i popust od 5 odsto.

Praznici tradicionalno donose povećan broj putovanja, a voz ostaje jedna od najpraktičnijih opcija za obilazak Srbije.

Zbog velikog interesovanja, blagovremena kupovina karata može značajno olakšati putovanje i izbeći nepotrebne gužve.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

