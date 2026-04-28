Putujete za 1. maj? Ovo su najtraženije destinacije do kojih stižete vozom

Tokom predstojećih prvomajskih praznika očekuje se pojačan železnički saobraćaj širom Srbije, a kompanija Srbijavoz najavljuje dodatne kapacitete i moguće uvođenje vanrednih linija na najtraženijim relacijama.

Autor:  Nina Stojanović
28.04.2026.16:28
Kako ističu iz ovog preduzeća, interesovanje za putovanja tradicionalno raste u ovom periodu, posebno ka turističkim i izletničkim destinacijama.

Dodatni vozovi i spremnost za gužve

Izvršni direktor za saobraćaj i komercijalne poslove Zoran Puzović poručio je da je sistem spreman za povećan broj putnika.

Beograd dobija 32 voza za metro i još 30 za BG voz - investicija od preko milijardu evra, više o tome pročitajte OVDE

"Za vreme praznika tradicionalno se očekuje pojačan saobraćaj na relacijama Beograd - Užice, Beograd - Novi Sad - Subotica i Beograd - Vršac i istakao da je kompanija blagovremeno reagovala kako bi odgovorila na potrebe putnika. Obezbedili smo dodatne materijalne kapacitete i očekujemo da ćemo zadovoljiti sve potrebe naših putnika, kao i svake godine" piše Kamatica.

Red vožnje za sada ostaje nepromenjen, ali se prodaja karata pažljivo prati, pa će po potrebi biti uvedeni dodatni kapaciteti.

Najatraktivnije destinacije do kojih stižete vozom

Među destinacijama koje se posebno izdvajaju su:

  • Subotica i Palićko jezero – do kojih se stiže za oko sat i 20 minuta brzom linijom
  • Sremski Karlovci – poznati po istoriji i vinarijama
  • Stražilovo – popularno izletište i mesto gde je sahranjen Branko Radičević
  • Vršac i Vršačke planine – idealni za prirodu i aktivan odmor
  • kanjon reke Gradac – jedan od najčistijih u Srbiji
  • Vrnjačka Banja – popularna za kraća putovanja i odmor

Važan savet za putnike

Iz Srbijavoz savetuju građane da karte obezbede unapred, kako bi izbegli gužve i osigurali mesto u vozu.

Posebno se preporučuje kupovina putem mobilne aplikacije, koja omogućava brzu rezervaciju i popust od 5 odsto.

Praznici tradicionalno donose povećan broj putovanja, a voz ostaje jedna od najpraktičnijih opcija za obilazak Srbije.

Zbog velikog interesovanja, blagovremena kupovina karata može značajno olakšati putovanje i izbeći nepotrebne gužve.

Povezane vesti

Planina sa najčistijim vazduhom u Srbiji koja miriše na bor - idealno za Prvi maj
Foto: lightman_pic / Shutterstock.com

Planina sa najčistijim vazduhom u Srbiji koja miriše na bor - idealno za Prvi maj

10:08 | 0
Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida
Foto: Shutterstock

Izbegnite gužve - ovi prelazi od 1. maja rade bez prekida

14:20 | 0
Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah
Shutterstock | Shutterstock

Gde za Prvi maj bez gužve - skrivena mesta u Srbiji koja oduzimaju dah

09:04 | 0
Za kvalitetniju uslugu - Srbijavoz od danas ima novi red vožnje
Foto: Youtube.com/Objektiv TV/printscreen

Za kvalitetniju uslugu - Srbijavoz od danas ima novi red vožnje

09:20 | 0
KOLIKO KOŠTA PRVOMAJSKI URANAK U PRIRODI Ćumur skuplji od ćevapa
Shutterstock

KOLIKO KOŠTA PRVOMAJSKI URANAK U PRIRODI Ćumur skuplji od ćevapa

13:23 | 0
Vredi je videti bar jednom u životu - bajkovita srpska reka, kao iz "Gospodara prstenova"
Foto: kizaru43 / Shutterstock.com

Vredi je videti bar jednom u životu - bajkovita srpska reka, kao iz "Gospodara prstenova"

11:07 Turizam
Idete u Grčku kolima - jedna sitnica vas može koštati 1.500 evra 
Foto: Freepik

Idete u Grčku kolima - jedna sitnica vas može koštati 1.500 evra 

08:43 Turizam
Razlika između predsezone i sezone u Grčkoj postala drastična - u maju džabe u julu papreno 
Foto: Unsplash

Razlika između predsezone i sezone u Grčkoj postala drastična - u maju džabe u julu papreno 

12:18 Turizam
Jedna od najjeftinijih zemalja na svetu - noć u apartmanu košta samo 15 evra, ručak oko 4 evra 
Foto: Kadagan / Shutterstock.com

Jedna od najjeftinijih zemalja na svetu - noć u apartmanu košta samo 15 evra, ručak oko 4 evra 

10:14 Turizam
Kraljica srpskih banja dobila boje holandskih vrtova 
Foto:DjordjevicDragan / Shutterstock.com

Kraljica srpskih banja dobila boje holandskih vrtova 

09:15 Turizam
Tiče se i srpskih turista u Grčkoj - proširili su spisak obavezne opreme
Foto: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock.com

Tiče se i srpskih turista u Grčkoj - proširili su spisak obavezne opreme

07:09 Turizam
Planina sa najčistijim vazduhom u Srbiji koja miriše na bor - idealno za Prvi maj
Foto: lightman_pic / Shutterstock.com

Planina sa najčistijim vazduhom u Srbiji koja miriše na bor - idealno za Prvi maj

10:08 Turizam
Turistička zvezda Italije - grad Arko privlači novu generaciju putnika (VIDEO)
Foto: Shutterstock

Turistička zvezda Italije - grad Arko privlači novu generaciju putnika (VIDEO)

18:17 Turizam
Najslanije more na svetu ima 10 puta više soli nego Jadransko - zovu ga i najvećim besplatnim spa centrom
Foto: Evgeny Subbotsky/Shutterstock

Najslanije more na svetu ima 10 puta više soli nego Jadransko - zovu ga i najvećim besplatnim spa centrom

13:05 Turizam
Helsinki dobio novo obeležje - most "bez kraja"
Foto: Shutterstock

Helsinki dobio novo obeležje - most "bez kraja"

12:47 Turizam

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

