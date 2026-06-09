Putnici koji su granicu prelazili danas u ranim časovima navode da je zadržavanje na graničnom prelazu Evzoni u Grčku bilo između 40 i 65 minuta.

Ko se slika, a ko ostavlja otisak

"Slikanje se radi uglavnom samo za one koji još nisu u EES sistemu, ostali prolaze brže, najčešće uz otisak desne ruke", navode turisti koji su prošli grčku granicu, prenosi stranica "Put do Grčke".



Podsetimo, potpuna primena EES sistema, na granicama Šengena zvanično je počela 10. aprila, ali su grčke vlasti, kako je i ranije najavljeno, spremne na privremenu suspenziju kada je broj vozila na graničnom prelazu veliki.



Međutim, proteklih dana, važno je napomenuti da dugačke kolone na najprometnijoj grčkoj granici Evzoni nisu bile samo posledica primene EES sistema kontrole putnika, već i početak sezone, smene turista, praznika i pojačanog saobraćaja tokom vikenda.

Kada su najmanje gužve na grčkim granicama

Kako je ranije istakao direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić najveće gužve tradicionalno se stvaraju između šest i 15 časova, a za one koji u Grčku putuju sopstvenim automobilom, savetovao je korišćenje alternativnih graničnih prelaza, poput Dojrana i Medžitlije, koje turistički autobusi uglavnom ne koriste.



"Iz iskustva prethodnih godina, tokom noći ili u popodnevnim časovima su daleko manje gužve nego tokom dana", naglašava Seničić.



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