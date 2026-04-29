Kako se navodi u saopštenju, u utorak je izvedena najveća ikada zabeležena emisija državnih evroobveznica, ukupne protivvrednosti oko tri milijarde evra, što je ujedno i prvo viševalutno izdanje od eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Emitovane su dve evroobveznice u evrima, ročnosti pet i 12 godina, u iznosu od 1,9 milijardi evra. Petogodišnja obveznica prodata je uz kuponsku stopu od 4,25 odsto, dok je dvanaestogodišnja evroobveznica u evrima prodata uz kuponsku stopu od 4,875 odsto, dodaje NBS.

Dvanaestogodišnja evroobveznica ima i "zelenu" oznaku, nastavljajući praksu iz septembra 2021. godine, kada je Srbija postala prva evropska zemlja van EU koja je emitovala zelene evroobveznice. Sredstva će biti korišćena za finansiranje i refinansiranje projekata usmerenih ka održivijem ekonomskom rastu.

Desetogodišnja dolarska evroobveznica realizovana je u iznosu od 1,25 milijardi američkih dolara. Ova hartija je privukla najveću tražnju investitora, koji su dostavili ponude u iznosu preko 3,2 milijarde dolara, što je dva i po puta više od obima prodaje.

"Nakon emisije dolarske evroobveznice Republika Srbija je, vrlo odgovorno, upotrebom instrumenata za zaštitu od valutnog rizika (valutnog svopa), obaveze u američkim dolarima prebacila (svopovala) u evre, čime će ostvariti uštedu u troškovima kamata, s obzirom na to da je postignuta kuponska stopa u evrima od 4,66 odsto", ističe NBS.

Banka poručuje da realizacija navedenih transakcija u samo jednom danu predstavlja potvrdu izuzetnog finansijskog kapaciteta koji naša država poseduje i investitori prepoznaju, a duguje se ugledu naše zemlje u međunarodnoj investicionoj javnosti i snažnim makroekonomskim pokazateljima, očuvanim uprkos kontinuiranim globalnim geopolitičkim neizvesnostima.

"Uzimajući u obzir globalne geopolitičke okolnosti, navedene transakcije su od ogromnog značaja i predstavljaju još jednu potvrdu da međunarodni ulagači našu zemlju prepoznaju kao sigurnu investicionu destinaciju, bez obzira na globalne sistemske rizike koji se prelivaju iz eksternog okruženja", istakla je guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković.

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija u prethodnim nedeljama su uspešno završile brojne susrete i razgovore sa međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je tokom aukcije još jednom postignuta ogromna tražnja investitora za srpskim obveznicama.

Tražnja je bila višestruko veća od obima prodatih evroobveznica, premašivši tokom aukcije iznos od osam milijardi (protivvrednost u evrima). Interesovanje je pokazao ogroman broj uglednih investitora iz celog sveta, a snažna tražnja i velika zainteresovanost za srpskim obveznicama omogućila je da se stopa prinosa tokom aukcije za sve tri evroobveznice značajno smanji (za po 30 baznih poena u poređenju sa inicijalnim uslovima).

"Svaki izlazak na međunarodno tržište predstavlja proveru poverenja investitora u adekvatnost vođenja ekonomskih politika, ali i zdravlje ekonomskih pokazatelja. Jučerašnja transakcija, koju smatram veoma uspešnom, predstavlja važan pokazatelj očuvane makroekonomske stabilnosti i poverenja investitora u održivu dugoročnu ekonomsku perspektivu naše države, kao i odgovorne ekonomske politike, što je u ovom trenutku od velikog značaja s obzirom na ogromne izazove sa kojima se svetska ekonomija trenutno suočava", navela je ona.

Deo sredstava prikupljenih jučerašnjim transakcijama u iznosu od jedne milijarde evra) biće iskorišćen za prevremenu otplatu dela preostalog duga po osnovu evroobveznica u evrima koje dospevaju 2027. godine, čime kao država pokazujemo odgovoran pristup u upravljanju javnim finansijama i smanjujemo pritisak na refinansiranje u narednoj godini, napominje NBS.

