Najizraženije poskupljenje beleži se u julu i avgustu, kada je potražnja najveća. U tom periodu cene smeštaja u popularnim letovalištima više su za 20 do 30 odsto u odnosu na predsezonu i postsezonu.

Turistički radnici ukazuju da ograničeni kapaciteti i velika tražnja utiču na formiranje cena, zbog čega su najtraženiji termini ujedno i najskuplji.

Grčka i dalje prvi izbor, ali uz veći budžet

Grčka ostaje najpopularnija destinacija među turistima iz Srbije, ali više ne važi za najpovoljniju opciju. U odnosu na prošlu godinu, cene smeštaja i usluga beleže primetan rast. Apartmani srednje kategorije u blizini plaže kreću se od oko 90 do 180 evra po noći, dok hoteli sa tri i četiri zvezdice dostižu i do 250 evra.

Pored smeštaja, poskupljenja su vidljiva i u restoranima, kao i kod dodatnih usluga poput ležaljki i suncobrana.

Najtraženije destinacije ostaju Halkidiki, Tasos i Lefkada, gde je pritisak na cene najizraženiji. Putnici koji su navikli na Halkidiki, ove godine bi mogli neprijatno da se iznenade cenom kafe na plaži.

Rast tenzija na Bliskom istoku odražava se na globalno tržište nafte, što direktno utiče i na cene goriva. Kako je region ključan za snabdevanje sveta energentima, svaka nestabilnost, posebno oko Ormuskog moreuza izaziva strah od poremećaja u isporukama. Upravo zbog toga cena sirove nafte raste na svetskim berzama, a posledično i cene benzina i dizela.

Analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija sukoba mogla dodatno pogurati cene naviše, jer investitori već sada reaguju preventivno, očekujući moguće prekide u transportu nafte. To znači da bi vozači i privreda mogli da se suoče sa novim talasom poskupljenja goriva u narednim nedeljama.

Ukoliko se situacija ne stabilizuje, pritisak na cene energenata mogao bi da se prelije i na druge sektore, pre svega transport i prehrambenu industriju, što bi dodatno podstaklo inflaciju.

Takođe, važno je napomenuti da Grčka ima zalihe goriva za dva meseca, povodom zabrinutosti na tržištu oko toga da li će zemlja biti u stanju da održi adekvatne zalihe goriva ako kriza u Persijskom zalivu potraje.

Grčka ima četiri rafinerije, u Aspropirgosu, Elefsini, Solunu, sa ukupnom proizvodnjom osnovnih naftnih proizvoda koja premašuje domaću potražnju.

Više od 50 odsto proizvodnje se izvozi, dok sigurnosne rezerve prelaze obavezne količine za pokrivanje potražnje za 90 dana.

Crna Gora - velike razlike u cenama

Dok su Budva i Kotor po cenama često uporedivi sa grčkim letovalištima, mesta poput Bara i Ulcinja nude povoljniji smeštaj.

Cene apartmana najčešće se kreću između 40 i 100 evra po noći. Prednost ove destinacije ostaju niži troškovi putovanja i mogućnost fleksibilnijeg boravka.

Aktuelne ponude smeštaja u Crnoj Gori pokazuju da će letnja sezona 2026. biti skuplja, posebno u julu i avgustu kada je najveća potražnja. Na platformama za rezervacije, poput Booking.com, najpovoljniji apartmani u predsezoni mogu se naći već od 20 do 30 evra po noći, dok se u špicu sezone cene u popularnim mestima poput Budve, Kotora i Herceg Novog kreću uglavnom od 60 do 120 evra.

U Ulcinju i Baru moguće je pronaći nešto povoljniji smeštaj, ali i tamo cene rastu tokom leta. Luksuzni apartmani i vile sa dodatnim sadržajima dostižu i nekoliko stotina evra po noći, dok hotelski smeštaj u sezoni ide od oko 65 do 130 evra po osobi dnevno, u zavisnosti od kategorije.

Razlike su izražene i između predsezone i glavnog dela leta, pa isti smeštaj može biti i dvostruko skuplji u julu nego u maju ili septembru. Najskuplje destinacije ostaju Budva i Kotor, dok su Bar, Herceg Novi i Ulcinj i dalje pristupačniji, ali sa jasnim trendom rasta cena.

Turska zadržava stabilne cene kroz ol inkluziv ponudu

Za razliku od individualnih aranžmana, Turska i dalje privlači turiste ponudom ol inkluziv paketa, koji omogućavaju bolju kontrolu troškova.

Cene hotela sa četiri i pet zvezdica kreću se od 90 do 180 evra po osobi dnevno, uz uključene obroke i dodatne sadržaje. Upravo zbog toga ova destinacija ostaje konkurentna uprkos globalnom rastu cena.

Iako je smeštaj najveća stavka, dodatni troškovi sve više utiču na ukupnu cenu letovanja. Među najznačajnijim su usluge na plaži (ležaljke i suncobrani), cene hrane i pića, izleti i lokalni prevoz.

U pojedinim slučajevima, ovi troškovi mogu povećati ukupni budžet i do 30 odsto.

Kada je najpovoljnije rezervisati

Analize pokazuju da je rana rezervacija i dalje najisplativija opcija. Najniže cene dostupne su nekoliko meseci unapred, dok su aranžmani pred sam početak sezone znatno skuplji.

Iako "last minute" ponude postoje, njihov broj je manji nego ranijih godina, pre svega zbog stabilne i visoke tražnje.

Letovanje u Evropi pred neizvesnom sezonom

Evropska unija upozorava da se evropski avio-saobraćaj suočava sa ozbiljnim izazovima zbog poremećaja na tržištu mlaznog goriva, koji su dodatno pogoršani geopolitičkom nestabilnošću na Bliskom istoku, uključujući tenzije oko Irana i Ormuski moreuz.

Prema upozorenjima evropskih zvaničnika, trenutna situacija još uvek predstavlja pre svega "krizu cena", ali postoji realan rizik da preraste u krizu snabdevanja ukoliko se poremećaji na tržištu nastave.

Avio-kompanije već reaguju

Velike avio-kompanije već prilagođavaju poslovanje novim uslovima. Među njima je i nemačka grupa Lufthansa, koja je najavila otkazivanje desetina hiljada letova u narednom periodu, dok druge kompanije povećavaju cene dugolinijskih letova kako bi nadoknadile rast troškova goriva.

Istovremeno, međunarodne energetske institucije upozoravaju da bi u narednim nedeljama moglo doći do dodatnih poremećaja u snabdevanju.

U avio-sektoru se sve češće čuju preporuke da putnici razmotre alternativne opcije putovanja ili bliže destinacije za letnji odmor.

Stručnjaci upozoravaju da psihološki efekat rasta cena i neizvesnosti već utiče na odluke putnika, čak i u slučajevima kada letovi nisu direktno otkazani.

Ako se geopolitičke tenzije nastave, ovogodišnja turistička sezona mogla bi biti jedna od najnepredvidivijih u poslednjoj deceniji, kako za avio-kompanije, tako i za putnike.

