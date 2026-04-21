On je u Madridu kazao da Evropska unija priprema mere kako bi ublažila posledice koje rat ima na snabdevanje mlaznim gorivom, preneo je Rojters.

"Ako bude potrebno, možemo da preraspodelimo resurse mlaznog goriva koje imamo", rekao je Jorgensen novinarima.

Evropske avio-kompanije već su upozorile da bi zbog rata u Iranu moglo da dođe do nestašice mlaznog goriva u roku od nekoliko nedelja, pošto je blokirana glavna ruta snabdevanja kroz Ormuski moreuz.

Oko 75 odsto evropskog snabdevanja mlaznim gorivom dolazi sa Bliskog istoka.

Prekid globalnih zaliha nafte zbog rata u Iranu povećao je cenu letova na duge relacije iz Evrope za skoro 90 evra, što će verovatno dovesti do viših cena karata, saopštila je danas nevladina organizacija Evropska federacija za transport i životnu sredinu (T&E).

Rast cena mlaznog goriva povećao je prosečan trošak goriva za 88 evra po putniku na letovima na duge relacije koji napuštaju Evropu i 29 evra na letovima unutar Evrope, saopštila je T&E, preneo je Rojters.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.