"Ono što je drugačije u odnosu na ostale je, recimo, korišćenje rezervi. Mi imamo dovoljno rezervi i ono o čemu je predsednik Vučić govorio, dakle, nama su rezervoari puni nafte, dizela, benzina i mi smo pustili u sistem 40.000 tona dizela upravo da bismo stabilizovali tržište", rekao je Mali na pitanje novinara da prokomentariše izjave zvaničnikla MMF-a u Vašingtonu da mere poput smanjenja akciza mogu biti kontraproduktivne i da globalna inflacija može biti dvostruko veća nego što bi inače bila.

Na konstataciju direktorke MMF-a Kristaline Georgijeve u sredu da takve mere samo "prolongiraju inflatornu bol", Mali je istakao da u Srbiji nema rasta inflacije u ovom trenutku kao što je to slučaj u nekim drugim zemljama koje su dozvolile, pošto su bile nespremne na krizu, da se cena benzina i cena dizela na pumpama podigne za 20, 30, 40 odsto.

"Naravno, to poskupljuje proizvodnju, to poskupljuje sve, i onda imate situaciju u zemljama čak i regiona koje su nama komšije - rast inflacije u poslednjih mesec dana, a u Srbiji ga nemate", rekao je Mali.

Dodao je da će možda i u Srbiji doći do porasta inflacije u nekom trenutku.

"Međutim, mi ćemo se truditi da bude minimalan i da ga što više prolongiramo, jer se nadamo na neki način da će ova kriza biti završena u skorije vreme, jer neće svet izdržati. Neće jače i veće zemlje od Srbije izdržati, a ne Srbija. Mada, kažem još jedanput, mi smo se pokazali mnogo otpornijim na svaku krizu, pa i na ovu, od mnogih drugih", zaključio je Mali.

Na pitanje da prokomentariše mapu koju je Georgieva spomenula da ima u svom kabinetu na kojoj je predstavljano koliko su zemlje članice uvozno zavisne od energenata i kakva je njihova budžetska pozicija, kao i gde je Srbija na toj mapi, Mali je rekao da nije video nikakvu mapu, ali da je Srbija apolutno stabilna kada je reč o javnim finansijama. ​

"Dakle, imamo dovoljno novca da reagujemo ako treba i više u smislu smanjenja akciza, kako bi održali stabilnost tržišta naftnih derivata. To nam je cilj. Dakle, mi nećemo dozvoliti da vidimo nagli porast cena dizela, nagli porast cena benzina na pumpama, jer to jednostavno uništava privredu i dovodi, kao što ste i sami rekli, do porasta cena, do inflacije", naveo je Mali.

Toga, kako je istakao, u Srbiji u ovom trenutku nema.

"Mi ćemo se truditi da ne bude ni u budućnosti. Naša fiskalna pozicija je, s obzirom na to da nam je udeo javnog duga 41,7 odsto u BDP-u, da smo od najvećeg broja zemalja u Evropi i svetu. Pogotovo ako je prosek evrozone 89 ili 90 odsto, a mi smo na 41,7 odsto - dakle, imamo prostora da reagujemo ukoliko bude bilo potrebe", ukazao je Mali.

Ministar je naglasio da je situacija u svetu izuzetno teška.

"Neke zemlje rade ovako, neke zemlje rade onako, neke primenjuju jedne mere, neke druge druge mere. Nema pravog odgovora. Dakle, bukvalno je situacija takva - sačekajmo da vidimo šta se dešava, pa reagovaćemo u međuvremenu, jer nikad se ovo nije desilo. Dakle, od Drugog svetskog rata pa naovamo se do sada ovakva situacija nije desila", naveo je Mali i najavio da će u toku dana imati sastanak sa zamenikom generalnog direktora MMF-a Bo Lijem.

Vlada Srbije donela je prošle nedelje novu odluku o dodatnom smanjenju akciza na gorivo koje će biti niže za ukupno 25 odsto u odnosu na ono što je predviđeno Zakonom o akcizama, kako bi se sprečio veći rast cena naftnih derivata.

Prema toj odluci, nivo akcize je dodatno smanjen sa 20 na 25 odsto u odnosu na zakonski nivo.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, u periodu do 24. aprila 2026. godine akciza na bezolovni benzin iznosiće 54 dinara po litru, dok je za dizel određena na 55,53 dinara. Vlada Srbije donela je sredinom marta odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derifate nafte i to za 20 odsto, piše Tanjug.

Kako su naveli iz Ministarstva finansija, zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na olovni benzin, bezolovni benzin, odnosno benzin i gasna ulja ili dizel.

