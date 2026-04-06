U svom godišnjem pismu akcionarima, Dajmon upozorava da bi inflacija mogla ponovo da raste, umesto da nastavi da se smanjuje, što bi moglo da dovede do viših kamatnih stopa nego što tržišta trenutno očekuju. Takav scenario, kako navodi, delovao bi kao "gravitacija" koja obara cene imovine, a pad vrednosti imovine mogao bi da se prelije i na raspoloženje potrošača.

On ističe da je ekonomija danas otpornija nego ranije, ali da i dalje postoji niz rizika koji se mogu preklopiti i izazvati "prelomnu tačku". Među njima su rast cena nafte i drugi poremećaji na energetskom tržištu, koji, kako upozorava, mogu imati šire posledice po globalnu ekonomiju.

On navodi da ratovi u Ukrajini i Iranu utiču daleko izvan svojih regiona, posebno kroz rast cena energije. Nagli skokovi u energetskom sektoru, prema njegovim rečima, ne odnose se samo na cenu barela nafte, već se prenose i na povezane proizvode poput đubriva i helijuma.

"Međusobno povezana priroda globalnih lanaca snabdevanja već izaziva poremećaje u industrijama, od brodogradnje do hrane. Ishod trenutnih geopolitičkih događaja može biti odlučujući faktor u tome kako će se oblikovati budući globalni ekonomski poredak, ali možda i neće", naveo je Dajmon, piše Biznis insajder (Business Insider).

Posebnu neizvesnost, kako dodaje, predstavlja i trgovinska politika. Iako američke tarife, prema njegovim rečima, nisu značajno uticale na inflaciju, trgovinski sukobi i dalje traju, a dugoročne posledice "preusmeravanja ekonomskih odnosa" teško je predvideti.

Govoreći o podsticajima ekonomiji, Dajmon je izdvojio mere poput "Jednog velikog lepog zakona" administracije Donalda Trampa, za koji analitičari Džej Pi Morgana procenjuju da bi mogao da ubrizga dodatnih 300 milijardi dolara u ekonomiju, kao i snažna ulaganja u veštačku inteligenciju koja pokreću velike tehnološke kompanije. Iako to može doprineti rastu inflacije, određene politike, poput deregulacije, mogle bi delovati "umereno deflatorno".

On se osvrnuo i na rizike u privatnom kreditiranju, podsećajući na ranije upozorenje da "kada vidite jednu bubašvabu, verovatno ih ima više", aludirajući na potencijalne skrivene probleme u brzo rastućem tržištu.

Ipak, u novom pismu navodi da je malo verovatno da bi taj sektor sam po sebi mogao predstavljati sistemski rizik. Istovremeno upozorava da bi u slučaju kreditnog ciklusa gubici mogli biti veći od očekivanih, jer su kreditni standardi blago popustili u gotovo svim segmentima.

Na kraju, on je izdvojio i inicijative Džej Pi Morgana, uključujući program "Američki san", koji ima za cilj širenje pristupa ekonomskim prilikama, kao i plan od 1,5 biliona dolara za ulaganja u industrije povezane sa nacionalnom bezbednošću i lancima snabdevanja.

"Rast je deo rešenja za skoro sve naše probleme", zaključio je on.

