Cene nekretnina u Hrvatska već godinama rastu, ali najnoviji trend na tržištu dodatno je iznenadio kupce – značajno su poskupeli i garažni prostori, koji se sada prodaju po cenama uporedivim sa stanovima.

To znači da cena po kvadratu prelazi 5.500 evra, što je nivo koji se inače vezuje za stanove u atraktivnijim delovima grada.

Šta se zapravo prodaje

Prema oglasu, garaža nije potpuno osnovna – ima priključke za struju i vodu, rolo vrata na daljinsko upravljanje i urednu dokumentaciju, bez tereta. Reč je o etažiranom prostoru, što znači da je pravno jasno definisan.

Ipak, uprkos dodatnim pogodnostima, cena je za mnoge iznenađujuća.

Slični primeri širom zemlje

Visoke cene garaža nisu izolovan slučaj. U Zagreb je nedavno garaža od 38 kvadrata prodata za čak 150.000 evra, dok se parkirna mesta u pojedinim delovima grada prodaju za 35.000 do 40.000 evra.

Ono što dodatno zabrinjava jeste činjenica da su pre samo desetak godina garaže mogle da se kupe za oko 10.000 evra, dok su danas postale luksuz dostupan sve manjem broju kupaca, piše Dnevno.

Rast cena više nije rezervisan samo za centar – poskupljenja su zahvatila i periferne delove gradova, gde su nekretnine ranije bile znatno pristupačnije.

Reakcije javnosti

Ovako drastične promene izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama.

„Nekada se za taj novac mogao kupiti manji stan, a danas je sreća kao na lutriji ako uspete da kupite garažu“, naveo je jedan korisnik.

