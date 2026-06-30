Na to je ukazao Boris Černi, tvorac Claude Code-a, koji smatra da se oblasti poput softverskog inženjerstva, razvoja proizvoda i dizajna sve više stapaju u jednu celinu.

U objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da iskustvo njegovog tima pokazuje kako bi poslovi budućnosti mogli da izgledaju potpuno drugačije nego danas. Umesto klasične podele po profesijama, Černi zaposlene posmatra kroz pet različitih uloga, piše Biznis insajder (Business insider).

Pet profesija koje donosi budućnost rada

Prvu grupu čine prototipisti - ljudi koji razvijaju nove ideje i eksperimentišu sa različitim rešenjima. Njihov posao je da osmisle veliki broj koncepata, iako mnogi od njih nikada neće postati gotovi proizvodi.

Drugu grupu čine graditelji, čiji je zadatak da obećavajuće ideje pretvore u funkcionalne proizvode spremne za korišćenje.

Treću grupu predstavljaju čistači, koji unapređuju postojeća rešenja, uklanjaju nepotrebnu složenost, optimizuju performanse i čine proizvode stabilnijim i efikasnijim.

Četvrtu grupu čine uzgajivači, koji rade na daljem razvoju postojećih proizvoda, prilagođavaju ih potrebama tržišta i proširuju njihove mogućnosti.

Poslednju grupu čine stručnjaci za održavanje, čiji je zadatak da proizvod ostane bezbedan, pouzdan, brz i efikasan čak i kada se koristi u velikim razmerama.

Jedan zaposleni može imati više uloga

Černi naglašava da zaposleni u njegovom timu često ne pripadaju samo jednoj grupi, već tokom rada preuzimaju više različitih uloga. Prema njegovim rečima, uspešan tim čini dobra kombinacija svih ovih uloga, a njihov odnos zavisi od faze razvoja i složenosti proizvoda.

On smatra da bi upravo ovakav način organizacije mogao da zameni današnju podelu poslova prema uskim stručnim oblastima.

"Možda će uloge u razvoju proizvoda u budućnosti više ličiti na ovo nego na današnje pozicije koje su strogo vezane za određenu oblast", napisao je Černi.

Veštačka inteligencija menja organizaciju kompanija

On nije jedini poslovni lider koji smatra da će veštačka inteligencija promeniti organizaciju rada u kompanijama. Generalni direktor kompanije Figma Dilan Fild još prošle godine izjavio je da se granice između zanimanja ubrzano brišu i da svi zaposleni sve više postaju "graditelji proizvoda", bez obzira na formalnu poziciju.

Pojedine kompanije već odustaju od tradicionalnog naziva "menadžer" i uvode nove nazive poput „trenera tima“ ili „organizacionog lidera“, koji bolje opisuju način rada u eri veštačke inteligencije.

Fleksibilnost će biti ključna

Na Černijevu objavu reagovao je i Kun Čen, bivši zaposleni u kompanijama Meta i Microsoft. On smatra da ovakva podela može biti korisna, ali upozorava da postoji opasnost da se zaposleni poistovete sa jednom ulogom i prestanu da razvijaju nove veštine.

Zbog toga je poručio da radnici moraju ostati fleksibilni i spremni na promene.

Černi se sa tim stavom složio i odgovorio da se uloge zaposlenih prirodno menjaju tokom razvoja različitih projekata i da niko ne bi trebalo da bude vezan isključivo za jednu ulogu.

Može li veštačka inteligencija da zameni pojedine poslove

Jedan od korisnika društvene mreže Iks postavio je pitanje da li bi veštačka inteligencija u budućnosti mogla da zameni graditelje i čistače.

Černi je odgovorio da mogućnosti Claude-a već sada prevazilaze te dve uloge.

Kako je naveo, Claude može da pomogne u svakoj od ovih oblasti u različitoj meri, a njegove sposobnosti će se vremenom dodatno razvijati.

Prema njegovom mišljenju, upravo će razvoj veštačke inteligencije nastaviti da menja način na koji kompanije organizuju posao, ali i način na koji zaposleni doživljavaju svoje profesije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.