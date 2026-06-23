Na društvenoj mreži Redit (Reddit) nedavno je pokrenuta rasprava o tome koji poslovi danas donose najveću zaradu bez fakultetske diplome.

Hiljade korisnika podelile su svoja iskustva, a odgovori su pokazali da se među najisplativijim zanimanjima uglavnom nalaze zanati i tehničke profesije za kojima potražnja ne prestaje da raste.

Zanatlije najtraženije

Električari, vodoinstalateri, keramičari, varioci i stolari među najtraženijim su radnicima, a mnogi od njih imaju zakazane poslove nedeljama, pa čak i mesecima unapred.

Razlog je jednostavan - broj ljudi koji se odlučuju za zanatska zanimanja sve je manji, dok potreba za njihovim uslugama konstantno raste. Obnova stanova, gradnja novih objekata, razvoj industrije i rast turističkog sektora dodatno povećavaju potražnju za stručnim radnicima.

Zbog toga danas nije neobično da iskusan majstor zaradi više od zaposlenog u kancelariji sa fakultetskom diplomom.

Električari među najplaćenijima

Jedno od zanimanja koje se najčešće pominjalo u raspravi na Reditu jeste posao električara. Korisnici navode da kvalitetni električari gotovo nikada nisu bez posla, a njihove usluge postaju sve skuplje.

"Pre deset godina svi su mi govorili da upišem fakultet. Danas radim kao električar i posao imam tokom cele godine. Najveći problem mi nije da nađem posao, već da stignem sve što me ljudi zovu da uradim", objavio je jedan električar.

Posebno su traženi stručnjaci koji rade na instalacijama u novogradnji, industrijskim postrojenjima ili sistemima pametnih kuća. Kako tehnologija napreduje, raste i potreba za ljudima koji mogu da održavaju i ugrađuju savremene električne sisteme.

Mnogi korisnici navode da su upravo električari među profesijama koje omogućavaju najbrži put do ozbiljne zarade bez višegodišnjeg školovanja.

Vodoinstalateri i keramičari biraju poslove

Slična situacija je i sa vodoinstalaterima. Vlasnici stanova i kuća često se suočavaju sa problemom da pronađu slobodnog majstora u kratkom roku, dok pojedini radnici zbog velikog obima posla mogu da biraju projekte na kojima žele da rade.

"Kada sam počinjao, mnogi su mislili da je ovo težak posao bez perspektive. Danas unapred zakazujem poslove i po nekoliko nedelja. Potražnja je ogromna, posebno za kvalitetne majstore", objavio je vodoinstalater.

Posebno su traženi stručnjaci za renoviranje kupatila i adaptaciju starih objekata. U pojedinim slučajevima, zarada tokom jednog intenzivnog meseca rada može premašiti prosečnu platu u Srbiji i nekoliko puta.

Keramičari su takođe među najdeficitarnijim zanimanjima. Kvalitetni majstori često imaju liste čekanja, a investitori ih rezervišu mesecima unapred zbog velikog broja građevinskih projekata.

Vozači kamiona i autobusa sve cenjeniji

Nedostatak radne snage nije prisutan samo među zanatlijama. Transportni sektor već godinama upozorava na manjak profesionalnih vozača.

"Nisam završio fakultet, ali sam kroz posao uspeo da obezbedim stabilna primanja i porodici pružim siguran život. Profesionalnih vozača je sve manje, a potrebe kompanija rastu", rekao je vozač.

Zbog toga su plate vozača kamiona i autobusa značajno porasle, naročito kod međunarodnog transporta. Mnoge kompanije nude dodatne bonuse, plaćene obuke i druge pogodnosti kako bi privukle nove radnike.

Auto-mehaničar

"Automobili su sve složeniji i zato je potreba za stručnim mehaničarima veća nego ikada. Ko želi da uči i prati nove tehnologije, teško da će ostati bez posla", objasnio je korisnik Redita.

Brojni korisnici ističu da je upravo ovaj posao omogućio ljudima bez fakultetskog obrazovanja da relativno brzo dođu do stabilnih i iznadprosečnih primanja.

Varioci i industrijski radnici među najtraženijima

Industrija se takođe suočava sa ozbiljnim manjkom stručnih radnika. Posebno se izdvajaju varioci, operateri na CNC mašinama i monteri industrijske opreme. Reč je o poslovima koji zahtevaju određenu obuku i iskustvo, ali ne i fakultetsku diplomu. Kako su ovakvi radnici traženi širom Evrope, poslodavci često nude konkurentne plate kako bi ih zadržali.

Stručnjaci upozoravaju da će potreba za ovim zanimanjima u narednim godinama dodatno rasti, jer sve manje mladih ljudi bira tehničke i zanatske profesije.

Zašto mladi sve ređe biraju zanate?

Iako su zarade u pojedinim zanatima značajno porasle, mnogi mladi i dalje ih izbegavaju. Razlog se često nalazi u percepciji da su kancelarijski poslovi prestižniji i lakši.

Međutim, tržište rada pokazuje drugačiju sliku. Dok se za pojedine administrativne pozicije prijavljuju desetine kandidata, kvalitetni majstori i tehničari često mogu da pronađu posao za svega nekoliko dana.

Upravo zbog toga stručnjaci poslednjih godina sve češće upozoravaju da bi zanatska zanimanja mogla postati jedno od najisplativijih profesionalnih opredeljenja za mlade generacije.

Električari, vodoinstalateri, varioci, vozači i drugi stručni radnici danas su među najtraženijim profilima na tržištu rada. Kako se deficit radne snage produbljuje, očekuje se da će njihove zarade nastaviti da rastu.

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