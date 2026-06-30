Tikvica je biljka koja prvi rod daje već 35 do 50 dana nakon setve, a jedna biljka u optimalnim uslovima može da donese i više desetina plodova tokom sezone. Upravo zbog toga mnogi mali proizvođači u njoj vide priliku za brzu zaradu.

Međutim, proizvodnja tikvica nije bez rizika. Biljka zahteva redovno navodnjavanje, kvalitetnu prihranu i gotovo svakodnevnu berbu u periodu intenzivnog roda.

Kako se sade tikvice i kako se pravilno neguju

Tikvice se najčešće seju od sredine aprila do kraja maja, kada se zemljište zagreje na najmanje 15 stepeni. Mogu se gajiti direktnom setvom ili iz rasada, a najbolje uspevaju na sunčanim parcelama i plodnom, dobro dreniranom zemljištu.

Pre sadnje preporučuje se unošenje stajnjaka ili kvalitetnog mineralnog đubriva, kako bi biljke imale dovoljno hranljivih materija za brz rast. Biljke treba saditi na razmaku od oko 80 do 100 centimetara između redova i 50 do 70 centimetara u redu, jer im je potrebno dovoljno prostora za razvoj.

Tikvice traže redovno zalivanje, naročito tokom cvetanja i formiranja plodova. Najbolje ih je zalivati ujutru ili uveče, direktno uz koren, kako bi se izbegla pojava bolesti na listovima. Tokom vegetacije preporučuje se prihrana đubrivima bogatim kalijumom, koji podstiče razvoj kvalitetnih plodova.

Važno je redovno uklanjati korov i pratiti pojavu pepelnice, lisnih vaši i drugih štetočina. Stručnjaci savetuju da se plodovi beru na svaka dva do tri dana, dok su mladi i dugi između 15 i 20 centimetara, jer tada imaju najbolji kvalitet i tržišnu vrednost. Redovna berba podstiče biljku da neprekidno formira nove plodove, pa se tako produžava period rodnosti i povećava ukupan prinos.

Koliko košta pokretanje proizvodnje

Prema procenama poljoprivredne prakse u Srbiji, početna ulaganja za jedan hektar tikvica na otvorenom polju kreću se između 2.000 i 4.500 evra.

U tu sumu ulaze: seme ili sadni materijal, osnovna i dopunska đubriva, priprema zemljišta, sistem za navodnjavanje i sredstva za zaštitu bilja. Dodatna ulaganja mogu značajno da porastu ukoliko se koristi plastenička proizvodnja ili sistem kap po kap, koji se u praksi pokazao kao ključan za stabilan prinos.

Prinosi i potencijalna zarada

U optimalnim uslovima, prinos tikvica kreće se od 20 do 40 tona po hektaru. Otkupne cene na domaćem tržištu variraju u zavisnosti od sezone i kreću se od 0,30 do 0,80 evra po kilogramu.

To znači da bruto prihod po hektaru može iznositi od 6.000 do preko 30.000 evra, ali uz značajne razlike u zavisnosti od godine, vremenskih uslova i plasmana robe.

Skriveni troškovi i izazovi

Iako brojke deluju obećavajuće, proizvođači ističu da se u računicu često ne ubrajaju svi troškovi. Najveći izazovi su: visoki troškovi radne snage za svakodnevnu berbu, brza kvarljivost proizvoda, nestabilne otkupne cene i prezasićenje tržišta u sezoni.

Stručnjaci ocenjuju da uzgoj tikvica može biti isplativ, ali samo uz dobru organizaciju proizvodnje, obezbeđen plasman i sistem navodnjavanja. Za male proizvođače može predstavljati dodatni izvor prihoda, dok ozbiljna proizvodnja zahteva jasnu strategiju i stabilno tržište.

U suprotnom, kako kažu poljoprivrednici, "zarada postoji, ali samo ako se sve poklopi".

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