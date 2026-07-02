U letnjim vrućinama ljudi često čekaju nedeljama na slobodan termin, a kada temperature dostignu 40 stepeni, mnogi su spremni da plate gotovo svaku cenu samo da bi ohladili svoj dom.

Stručnjaci upozoravaju da će klimatske promene dodatno povećati potražnju za instalacijom i servisiranjem klima uređaja, jer visoke temperature više ne traju samo dva meseca, već se često produžavaju i na četiri meseca. Stoga ne čudi što sve više ljudi razmišlja o prekvalifikaciji za ovaj posao.

Jedan korisnik Redita, koji trenutno radi u IT sektoru, otkrio je da ozbiljno razmišlja da napusti kancelarijski posao i pređe na posao instalacije klima uređaja.

Zanimalo ga je da li se isplati ostati u IT-u na duži rok ili je budućnost u stručnoj profesiji koja je poslednjih godina sve traženija.

Stručna profesija

"Radim kao QA u domaćoj kompaniji. Jedini sam tester u kompaniji i radim sve, od automatizovanog veb/mobilnog i ručnog testiranja, a imam i još nekoliko odgovornosti vezanih za podršku nivoa 3. Imam skoro tri godine iskustva i moja trenutna plata je 1.700 evra. Ponuđena mi je mogućnost da pređem na klima uređaje. Bliski prijatelj ima firmu i pozvao me je da radim kod njega. Posle nekog vremena, moja plata bi bila od 2.000 evra pa naviše. Ono što me zanima je sledećih, recimo, 10 godina. Da li je pametnije ostati u IT-u i promeniti kompanije i tražiti bolje plaćen posao ili preći na stručnu profesiju i na kraju možda otvoriti sopstvenu firmu i krenuti u privatnu praksu", postavio je pitanje na Reditu.

Kancelarijski posao

"Ne bih vam preporučio ovu profesiju ako imate posao u IT-u. Profesija je teška, može vam oduzeti ceo dan, vreme može biti problem, ponekad morate da radite vikendom, morate da nadoknadite prekovremeni rad itd. Uvek bih izabrao kancelarijski posao od 9 do 17 časova, 40 sati nedeljno. Više se ne isplati za 300 evra. I u svakom slučaju, ako vam je prijatelj šef, izgubili ste prijatelja", objavio je jedan korisnik.

Prema rečima drugog korisnika, kao IT stručnjak, on taj posao i preporučuje.

"Otvori posao i počni. Završio sam obrazovanje pre dve godine i počeo malo sa prijateljem. Preuzimali smo samo jednostavne instalacije, odbijali smo instalacije gde je bila potrebna dizalica itd. Danas je IT moj dodatni posao od aprila do septembra što se tiče prihoda. Imam fleksibilno radno vreme pa se prilagođavam rasporedima koje imam", kazao je on.

Potpuno drugačija industrija

"Osim ako niste visoko specijalizovani QA stručnjak, postoji velika šansa da radite posao koji će biti potpuno automatizovan i integrisan u standardnu ulogu programera za nekoliko godina. S druge strane, planeta se zagreva svakog dana, a statistika pokazuje da samo 20 odsto Evropljana ima klima uređaj, što ostavlja ogroman prostor za profit. Pored toga, mlađe generacije gotovo ništa ne rade rukama, pa je mnogo lakše napredovati jer se takmičite sa starijim ljudima, a ne sa milionima ljudi sa inženjerskim diplomama koji žele da pobegnu i žive u Evropskoj uniji", navodi se, piše Dnevno.hr

Lakše do udobnijeg života

"Moje razmišljanje je da biste sa klima uređajima mogli imati mnogo lakši život. Da, prvih 10 godina ćete instalirati klima uređaje, ali nakon toga ćete imati reputaciju i klijentelu. U toj situaciji, polako počnite da dovodite ljude i pokušajte da se stavite u poziciju gde samo vi sređujete poslove, a drugi instaliraju klima uređaje. To je manje-više nemoguće u IT-u", zaključio je jedan korisnik Redita.

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