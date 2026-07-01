Analiza je obuhvatila takozvanu "Sedam veličanstvenih" grupu tehnoloških kompanija - Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Nvidia, Tesla i Alphabet.

Među njima, Meta, Nvidia, Apple i Alphabet nisu objavile precizne troškove otpremnina, dok su Microsoft i Tesla te troškove prikazale u okviru šire kategorije rashoda, zbog čega nisu mogli biti tačno upoređeni sa ostalima.

Jedina kompanija iz ove grupe koja je detaljno prikazala troškove otpremnina je Amazon, koji je do 2025. godine potrošio oko 2,7 milijardi dolara na procenjene troškove otpuštanja zaposlenih. Od toga je 1,8 milijardi dolara evidentirano u trećem kvartalu prošle godine.

Amazon je smanjivao broj zaposlenih u različitim delovima kompanije od kada je izvršni direktor Endi Džesi započeo restrukturiranje nakon perioda naglog zapošljavanja tokom pandemije. U oktobru 2025. kompanija je objavila otpuštanje 14.000 radnika, a potom još 16.000 početkom 2026. godine.

Ako bi svi ovi troškovi bili uključeni u ukupnih 1,8 milijardi dolara planiranih ukidanja radnih mesta, to bi značilo da je otpuštanje jednog zaposlenog Amazon koštalo oko 60.000 dolara, piše Biznis insajder (Business insider).

Van "Velike sedmorke", analizirano je još pet američkih tehnoloških giganata - Oracle, Intel, Dell, AMD i Micron - koji su svi prijavili troškove otpremnina.

Oracle i Intel su zabeležili najviše troškove, po 1,8 milijardi dolara svaki.

U slučaju Intela, otpuštanja su deo šire strategije preokreta poslovanja pod vođstvom izvršnog direktora Lip-Bu Tana, koji sprovodi mere smanjenja troškova. U 2025. godini kompanija planira da smanji oko 15 odsto radne snage, što predstavlja više od 25.000 radnih mesta. Procene pokazuju da je Intel potrošio više od 70.000 dolara po svakom otpuštenom zaposlenom. Intel nije odgovorio na zahtev za komentar.

Oracle, koji istovremeno jača svoje poslovanje u oblaku i veštačkoj inteligenciji, takođe prolazi kroz restrukturiranje. Kompanija je partner u projektu data centara Stargate kompanije OpenAI, vrednom 500 milijardi dolara.

Broj zaposlenih u Oracle-u smanjen je za oko 21.000 između maja 2025. i maja 2026. godine, prema godišnjem izveštaju. Troškovi restrukturiranja, uključujući otpremnine, raskid ugovora i druge izlazne troškove, porasli su za 391 odsto - sa 374 miliona dolara na oko 1,8 milijardi dolara tokom godine.

"Kako naši cloud i AI poslovi rastu, nastavićemo da balansiramo resurse i restrukturiramo razvojne timove kako bismo obezbedili prave ljude za isporuku najboljih cloud i AI proizvoda", naveo je portparol Oracle-a za Biznis insajder.

Dell je prijavio 569 miliona dolara troškova otpremnina. Kompanija je poslednjih godina smanjivala broj zaposlenih nakon pada potražnje za računarima posle pandemijskog buma, dok je fokus preusmeren na AI servere i infrastrukturu.

Prema najnovijem 10-K izveštaju, broj zaposlenih u Dell-u smanjen je za 36.000 u poslednje tri godine, odnosno za oko 27 odsto.

Cisco je prijavio 617 miliona dolara troškova otpremnina u okviru restrukturiranja, navodeći da će smanjenja omogućiti veća ulaganja u veštačku inteligenciju.

Na drugom kraju spektra nalaze se proizvođači čipova koji su prijavili znatno manje troškove. AMD je potrošio 79 miliona dolara na otpremnine, dok je Micron prijavio 30 miliona dolara.

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