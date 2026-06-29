Ovog puta je posetio Ramiza Paloša, poznatog kao Vlašićki Robinson, koji na svojoj farmi sadi razne useve, ali uglavnom pasulj.

Pasulj je jedna od najvažnijih i najrasprostranjenijih mahunarki u ljudskoj ishrani, hranljiva, praktična, svestrana i ekonomična.

Sadrži jedinstvenu kombinaciju vlakana, proteina, vitamina i minerala, nudeći mnoge zdravstvene prednosti, kao što su poboljšanje nivoa šećera u krvi i holesterola i pomoć u regulisanju varenja.

Konzumiranje veće količine pasulja nedeljno može vam pomoći da zadovoljite svoje potrebe za vlaknima. Pasulj je takođe bogat folnom kiselinom, kalijumom, gvožđem, magnezijumom, cinkom, kalcijumom i brojnim drugim hranljivim materijama.

Ramizova polja imaju oko 700 "kućica sa štapovima", kako se pasulj uzgajan pomoću štapova naziva u ovom kraju. Za takav uzgoj bilo je potrebno, kako kaže, iseći i pripremiti oko 700 drvenih stubova ili kolaca, kako bi stabljike mogle da se penju i rastu u visinu i donose što obilniji rod.

"Koliko god da ima, ipak je premalo"

S obzirom na tržišnu cenu pasulja, koja se danas kreće između četiri i pet evra po kilogramu na pijacama u susednoj Bosni i Hercegovini, ovaj posao je za Ramiza veoma isplativ.

Pored biljaka za stubove, Ramiz je zasadio i dodatnih 800 "kućica" običnog pasulja. Naravno, Ramiz je zasadio i duvan, krompir, paradajz, bundeve, rotkvice, kukuruz i sve ostale biljke kako bi u jesen ili pred zimu kupovao samo brašno, kafu, šećer i ulje.

Sve ostalo ima jer je sam proizveo.

"Odlučio sam se za pasulj jer je veoma tražena namirnica i ima dobru cenu. Tržište prepoznaje kvalitet, tako da neće biti problem prodati ga", kaže Ramiz, pažljivo kopajući svoje redove pasulja motikom u ruci.

Ramiz naglašava da mu je cilj da što više toga proizvede svojim rukama i na svojoj zemlji.

Pasulj kao glavna kultura i izvor zarade

"Posadio sam oko 700 momena, imam 70 godina i vidite koliko mogu sa ovim da uradim. 70 odsto ljudi može sebi da obezbedi hranu sa zemlje. Ne možete zaustaviti uvoz protestima. Ako ljudi ne kupuju, onda nema ko da uvozi2, kaže Ramiz.

On i njegova supruga sve rade na poljima i, kako kaže, najbolje se osećaju kada su na poljima i kopaju, piše Dnevno.hr

"Pasulj je zaista dobra hrana, može se konzumirati bez mesa, a dugo traje i može se čuvati. Koliko god da ga ima, malo ga je. Mnogi me poznaju i dolaze da kupe, ali ne mogu da proizvedem koliko ima potražnje. Ne prodajem boraniju, dajem je ljudima, ali pasulj ima cenu. Danas možete živeti bilo gde, sve dok želite da radite. Ljudi su se previše opustili, to nije ispravno", zaključio je on.

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