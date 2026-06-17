Mlada žena od 23 godine, koja završava master studije i već godinama radi u ugostiteljstvu, našla se pred jednom od najvažnijih odluka u životu, piše Telegraf.

Na jednoj strani je siguran posao i stabilna plata, a na drugoj želja da sa ušteđenih oko 25.000 evra otvori sopstvenu kafeteriju u Beogradu.

Ideja koja deluje jednostavno, ali nije

Na papiru, njen plan izgleda jasno – mali kafić sa fokusom na kvalitetnu kafu, minimalističku ponudu i dodatnu vrednost kroz radionice, događaje i stvaranje zajednice.

Uz iskustvo u marketingu i organizaciji događaja, veruje da bi mogla da napravi prepoznatljiv brend u sve zasićenijem ugostiteljskom tržištu.

Međutim, ono što je pokrenulo najviše reakcija nisu bile ideje, već realnost koju su podelili ljudi sa iskustvom.

„Prvih godinu dana često je minus“

U komentarima se javio jedan iskusni preduzetnik koji je bez ulepšavanja opisao stvarnost ugostiteljstva:

„Radi se 12 sati dnevno. Nameti su veliki, plate još veći. Ljudi ne pristaju na male zarade, a ti možda ne možeš da ispratiš sve troškove. Budi spremna da postaneš rob svog posla.“

On upozorava da prvi period poslovanja često nije profitabilan i da može trajati i do godinu dana u minusu, dok se ne izgradi stabilna baza mušterija.

U tom periodu, vlasnik ne radi samo kao menadžer, već i kao konobar, nabavljač, organizator i osoba koja održava ceo sistem.

Skriveni troškovi koje mnogi potcene

Iako 25.000 evra deluje kao solidan početni kapital, veliki deo novca može nestati već na startu.

Troškovi uključuju:

zakup lokala i depozite unapred

adaptaciju prostora

opremu (često polovnu)

početne zalihe i dobavljače

Iskusni ugostitelji upozoravaju da se polovna oprema često kvari i da svaki kvar može da poremeti rad lokala upravo u najkritičnijem trenutku.

Dodatni pritisak stvaraju i inspekcije, higijenski standardi, struja, logistika i stalna borba sa troškovima koji se ne vide na prvi pogled.

Psihološki pritisak koji se ne vidi na papiru

Osim finansijskog rizika, mnogi ističu i psihološku težinu vođenja kafića.

Periodi dobrog poslovanja često se smenjuju sa naglim padovima, što stvara stalnu neizvesnost.

„Jedan mesec sve ide odlično, a sledeći može da te dovede do tačke pucanja“, navodi se u jednom od komentara.

Upravo ta nepredvidivost, kažu iskusni, najteže pada ljudima koji prvi put ulaze u preduzetništvo.

Dilema koja muči celu generaciju

Ova priča zapravo prevazilazi jedan kafić i jednu odluku.

Ona otvara pitanje sa kojim se sve više mladih u Srbiji suočava – da li rizikovati i graditi nešto svoje ili ostati u sigurnom sistemu sa predvidivim primanjima.

Za neke, preduzetništvo znači slobodu i ispunjenje. Za druge, neizvesnost i stalni pritisak.

Između slobode i sigurnosti

Na kraju, odluka ostaje individualna.

Ali ono što mnogi ističu jeste da preduzetništvo u ugostiteljstvu retko izgleda onako kako se zamišlja na početku – više je maraton nego sprint, i često test izdržljivosti koliko i poslovna ideja.

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