Reč je o brodogradnji i povezanim sektorima, koji već sada svake godine donose milijarde evra i imaju važnu ulogu u nemačkoj spoljnoj trgovini.



Prema procenama nemačke vlade, ovaj sektor bi mogao da uđe u fazu snažnog razvoja, uz otvaranje velikog broja novih radnih mesta, posebno u regionima koji do sada nisu bili snažno industrijski razvijeni.



Očekuje se više od 100.000 novih radnih mesta



Vlada Nemačke očekuje tzv. "poslovni bum" u pomorskoj industriji. U narednih pet godina u ovom sektoru moglo bi da nastane više od 100.000 novih, uglavnom dobro plaćenih poslova, izjavio je koordinator savezne vlade za ovu oblast Kristof Plos (CDU).



Nova radna mesta biće raspoređena i u delovima zemlje koji do sada nisu imali jaku industrijsku bazu, poput Meklenburg-Zapadne Pomeranije.



Širenje postojećih brodogradilišta



U tim regionima već postoji tradicija brodogradnje, ali se sada očekuje značajno proširenje kapaciteta. Kao primer navodi se Volgast, gde bi kompanija Rheinmetall mogla da uloži velika sredstva, što bi donelo stotine novih radnih mesta.



U gradu Vismaru očekuje se da kompanija TKMS, poznata po gradnji podmornica i ratnih brodova, obezbedi oko 1.500 novih radnih mesta.



Sektor sa velikim ekonomskim značajem



Pomorska industrija se u Nemačkoj sve više posmatra kao sektor budućnosti, jer od nje ne zavise samo brodogradilišta, već i brojni dobavljači širom zemlje, uključujući i regione koji nisu direktno na obali.



Prema podacima nemačkog Ministarstva privrede, ovaj sektor ima ključnu ulogu u spoljnoj trgovini zemlje. Godišnji promet iznosi oko 50 milijardi evra, a trenutno zapošljava oko 400.000 ljudi, piše Fenix Magazin.



U okviru njega nalaze se brodogradnja, lučka infrastruktura, brodarski prevoz, pomorske tehnologije, kao i sektor energije vetra na moru (offshore).



Dok se deo nemačke ekonomije suočava sa izazovima, pomorska industrija se sve više izdvaja kao jedan od ključnih pokretača rasta i zapošljavanja u narednim godinama, sa potencijalom da značajno promeni regionalnu sliku tržišta rada.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.