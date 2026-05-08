Vučić je nakon sastanka poručio da nemačke kompanije danas predstavljaju jedan od ključnih stubova domaće ekonomije, navodeći da zapošljavaju oko 80.000 radnika u Srbiji.

Nemačke kompanije motor srpske ekonomije

Predsednik Srbije zahvalio je nemačkim partnerima na kontinuiranoj podršci i poverenju koje pružaju Srbiji, ističući značaj dugogodišnje saradnje sa nemačkim institucijama.

„Nemačke kompanije danas zapošljavaju osamdeset hiljada radnika i postale su motor naše ekonomije“, naveo je Vučić.

Posebno je ukazao na činjenicu da je nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj već 25 godina prisutno u Srbiji kroz podršku brojnim projektima koji su, kako je ocenio, značajno promenili lice zemlje. Prema njegovim rečima, nemačka podrška bila je od velikog značaja za razvoj dualnog obrazovanja, energetsku diversifikaciju, unapređenje privrede i jačanje ukupnog ekonomskog ambijenta Srbije.

Razgovori o globalnim krizama i stabilnosti tržišta

Tokom sastanka razmatrani su i aktuelni globalni izazovi, uključujući političke, energetske i ekonomske krize koje utiču na svetska tržišta.

Sagovornici su ocenili da se posledice globalnih poremećaja danas veoma brzo prelivaju između država i ekonomija, zbog čega je, kako je navedeno, neophodno pravovremeno donošenje odgovornih ekonomskih mera.

„Saglasili smo se da je blagovremeno donošenje odgovornih i promišljenih mera od primarnog značaja kako bi se ublažili rizici, očuvala stabilnost tržišta i obezbedio kontinuitet ekonomskog razvoja u vremenima velike neizvesnosti“, istakao je Vučić.

Otvorene nove mogućnosti saradnje

Predsednik Srbije upoznao je nemačkog zvaničnika i sa novim mogućnostima za proširenje saradnje između dve zemlje.

Kako je naveo, dodatni zajednički projekti mogli bi da budu realizovani u oblastima kritičnih sirovina i rudarstva, odbrane, namenske i automobilske industrije, kao i regionalne saradnje i integracije Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.