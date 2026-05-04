Farmaceutski tehničar i magistar agronomije odlučio je da da otkaz u apoteci, proda stan i vrati se u Ružić u zaleđu Drniša, gde sada vodi sopstvenu porodičnu farmu.

Beli kutak je zamenio poslom na farmi i kako kaže - ne kaje se.

"To je posao od jutra do mraka. Bilo je dana kada sam spavao po dva sata, posebno tokom sezone jarenja", rekao je u emisiji Plodovi zemlje.

Danas se na farmi brine o više od 140 ovaca, koza, živine i zečeva, a često preuzima i ulogu "majke" mladim životinjama kojima ponestane mleka.

Kaže da posla ima za više ljudi, ali za sada sve radi sam. Novac ga nije motivisao da se vrati na selo.

"Ne radim ovo zbog novca, već zato što me vuče“" naglašava on.

Iako ima kredit za štalu, kaže da živi pristojno, ali bez ambicija za velikim bogatstvom.

Pre konačne odluke, pokušao je da uravnoteži posao u apoteci sa radom na farmi, ali se to pokazalo neodrživim.

"Počeo sam da izostajem sa posla, uzimam slobodne dane i na kraju mi je postalo neprijatno. Shvatio sam da to nisam ja i odlučio sam da dam otkaz", kaže on, piše Dnevno.hr

Influenser sa sela

Danas živi isključivo od onoga što proizvodi i tvrdi da uvek postoji potražnja za njegovim proizvodima.

"Šta god da proizvedem, to i prodam. Čak i meni ponestane robe koliko god da je imam", dodao je on.

Svoje iskustvo deli i na društvenim mrežama, gde pokušava da pokaže da život na selu ima smisla.

"Mislim da ima previše ljudi u gradu i da bi se neki trebalo vratiti. Postoji i drugačiji, lep život", kaže on.

Iako priznaje da njegov način života nije za svakoga, veruje da bi bar neki ljudi mogli da pokušaju sličan put - možda ne u tako intenzivnom obliku, ali bar delimično.

Za njega je odluka jasna: Zamenio je sigurnost za način života koji ga ispunjava. I po svemu sudeći, nema povratka.

