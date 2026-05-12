Prema stanju od 10. maja, u evropskim PHG nalazilo se oko 35 milijardi kubnih metara gasa. Taj nivo je za 29,1 procentni poen niži nego u istom periodu prošle godine, kao i za 12,4 procentna poena ispod proseka za ovaj datum u poslednjih pet godina. Prema statistici Gas Infrastructure Europe, niži nivo popunjenosti zabeležen je samo 2021. godine, kada je iznosio 31,36 odsto.

Istovremeno, tokom gasnog dana od 9. do 10. maja, ubrizgavanje gasa u skladišta zemalja EU iznosilo je 0,3 odsto. Najveći obimi ubrizgavanja zabeleženi su u Danskoj, Češkoj i Francuskoj, piše Politika.

Na političkom i energetskom planu, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je 9. maja na sastanku sa slovačkim premijerom Robert Fico da Rusija namerava da nastavi da zadovoljava potrebe Slovačke u pogledu energenata. Kasnije je Robert Fico ocenio da je namera zemalja Evropske unije da se odreknu ruskih energenata ideološka i štetna po konkurentnost Evrope.

Slične poruke stižu i iz energetskog sektora. Generalni direktor italijanske naftne kompanije Eni Klaudio Deskalci izjavio je 12. aprila da bi Evropska unija trebalo da preispita zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG), upozoravajući da alternativni izvori ne mogu u potpunosti da obezbede potrebne količine niti stabilnost snabdevanja industrije.

