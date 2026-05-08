Nacrt zakona o roditelju-negovatelju uskoro bi trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima, nakon završene javne rasprave tokom koje su pristigli predlozi i inicijative roditelja koje će biti razmotrene.

"Prvi put roditelji dece sa smetnjama u razvoju imaće obezbeđenu finansijsku naknadu, plus uplatu poreza doprinosa, zdravstvenu zaštitu, obračunat staž, što će im dati određenu sigurnost da, ukoliko ta nega prestane iz bilo kog razloga, a ukoliko to budu želeli, mogu da se vrate na tržište rada i da dobiju podršku od države koja brine i o njihovoj budućnosti u poznim godinama. Oni bi imali penzijsko i zdravstveno i socijalno osiguranje" rekla je ona za Bizportal.

Istakla je da se naknada za roditelje-negovatelje u iznosu od 65.000 dinara usklađuje sa rastom prosečne zarade, kako se ne bi desilo da roditelji-negovatelji budu ispod minimalca.

"Ali ono što u načelu ostaje kao dogovor jeste da će svaki roditelj, pored činjenice da njegovo dete prima dodatak za tuđu negu i pomoć, koji trenutno iznosi više od 42.000 dinara, ostvariti pravo i na finansijsku naknadu od 65.000 dinara svakog meseca, plus uplatu poreza i doprinosa. Taj iznos će se usklađivati u vremenima pred nama, prateći porast prosečne zarade u Srbiji. U ovoj godini prvi put ćemo usvojiti Zakon o registru osoba sa invaliditetom, na osnovu čega možemo da kreiramo politiku budućnosti, jer najvažnije je da znamo koliki je udeo te populacije u našem društvu kako bismo mogli da predvidimo određene mere povlastica i beneficija", napomenula je Đurđević Stamenkovski.

Ona je na konferenciji naglasila da će tim "istorijskim zakonom" roditelji koji 24 sata brinu o deci sa smetnjama u razvoju prvi put dobiti zvaničan institucionalni status.

Navela je da država po prvi put prepoznaje njihov problem, omogućiće im pravo na penziju, radni staž i zdravstvenu zaštitu, kako nakon godina posvećenosti ne bi završavali kao socijalni slučajevi.

"Ovo nisu ljudi koji traže platu bez posla, već roditelji koji su zbog neprekidne nege svoje dece sprečeni da rade", rekla je ministarka.

Izrazila je zahvalnost udruženjima i svojim saradnicima iz ministarstva koji su imali hrabrosti da pokrenu donošenje zakona koji se tiče roditelja negovatelja.

"Od 2013. godine o njemu se govorilo, u ranijem periodu se uopšte nije ni govorilo o tome, nije bila tema, niko nije ni otvarao to pitanje niti problematizovao položaj roditelja koji neguju svoju dečicu, ali od 2013. godine imali smo jedan proces uopšte otvaranja te teme i kandidovanja rešenja za nju. ​Danas, 2026. godine, mi više o tome ne pričamo, mi na tome radimo, mi taj posao završavamo. Primena zakona će biti već od oktobra 2026. godine", kazala je ona.

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom jeste, kako je rekla, jedan od prioriteta njenog resora.

Navela je da dosadašnji rezultati pokazuju da će ova godina biti posvećena osobama sa invaliditetom, ali i podršci porodicama u Srbiji.

"Ova godina je važna karika za izgradnju Srbije po meri porodice. Započeta je lepim vestima - u prva tri meseca ove godine rođeno je 500 beba više nego u istom periodu prošle godine, što pokazuje da populacione i pronatalitetne mere daju rezultate. Mi ćemo nastaviti da pratimo statistiku, da unapređujemo položaj roditelja u Srbiji i da podižemo mere koje su u pravcu zaštite i osnaživanja materinstva i u narednom periodu", istakla je ministarka.

Navela je da će ove godine biti usvojen Zakon o registru osoba sa invaliditetom, koji treba da omogući preciznije planiranje politika i mera podrške.

Kako je istakla, cilj je da se tačno zna koliko ima osoba sa invaliditetom u društvu, kako bi se lakše kreirale odgovarajuće povlastice, beneficije i drugi oblici pomoći koji im mogu olakšati svakodnevni život i unaprediti njihov položaj u društvu.

Prema njenim rečima, Srbija trenutno nema precizne podatke o broju slepih, slabovidih ili gluvih osoba, što onemogućava adekvatno kreiranje socijalnih politika.

Dodala je da su osobe sa invaliditetom važan deo društva, da je razgovarala sa predstavnicima Ekspa i naglasila da će 2027. tema inkluzije, između ostalih, biti tema kojom će se Srbija takođe predstaviti čitavom svetu

"Želimo da podstaknemo udruženja i saveze osoba sa invaliditetom da konkurišu sa idejama kako bismo 2027. godine svetu predstavili šta je Srbija učinila na polju inkluzije. Da bismo to učinili, potrebno je da sve ono što u nacionalnom paviljonu bude izloženo, bude prevedeno i na znakovni jezik i na Brajevo pismo. Ministarstvo će stati iza tog projekta, jer želimo da pokažemo da su naši sadržaji kojima se predstavljamo svetu pristupačni i onima među nama koji su osobe sa invaliditetom, koji govore nekim drugim jezicima, ali sam siguran da ćemo se uvek, bez obzira na jezik i na pismo kojim se služimo, dobro razumeti, jer osećamo jedni druge", rekla je ona.

Govoreći o značaju konferencije, ministarka je ocenila da ona predstavlja dobar model za dalji razvoj i organizaciju sličnih događaja u Srbiji, ističući da Beograd ne treba da bude jedino mesto na kojem se ovakvi događaji održavaju, već da u saradnji sa medijima, koji imaju najznačajniju ulogu, treba proširiti aktivnosti i na druge gradove u zemlji.

"Zašto ne odemo možda i u neke opštine koje do sada niko nije posetio? Da tamo razgovaramo sa majkama, da one osete prisustvo, ne samo institucija, već celog društva, javnih radnika, svih onih čiji glas može da oblikuje javno mnjenje u Srbiji i da podigne nivo svesti svih nas. Moramo da shvatimo da invaliditet nije razlog da nekoga sažaljevamo, već da ga poštujemo i razumemo, i da ta različitost može biti samo nešto što i nas oplemenjuje i uči nas najvažnijim životnim lekcijama. Kada padnete, moralno, kada klonete duhom, kada izgubite tu unutrašnju snagu, to je invaliditet. A, fizički nedostaci su samo različitosti koji mogu da vam budu dodatni motiv da nekim dodatnim trudom i radom nadomestite taj nedostatak", zaključila je Đurđević Stamenkovski.

Konferenciju "Nijedna mama nije sama" organizovali su Alo medija sistem i M:tel, a pored ministarke učestvovale su ličnosti iz javnog života, kao i predstvanici udruženja koji su tokom diskusije ukazali na značaj inkluzije i donošenja mera koje će omgućiti da u Srbiji svi imaju jednaka prava, sa akcentom na najranjivijim kategorijama društva.

