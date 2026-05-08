Savezne države treba danas da o tome odluče u Bundesratu u Berlinu, a prema informacijama iz nemačkih političkih krugova, situacija je i dalje veoma neizvesna.

Nemačka savezna vlada je u aprilu donela odluku kojom bi se poslodavcima omogućilo da isplate svojim zaposlenima do 1.000 evra bez poreza u jednokratnoj isplati zbog posledica energetske krize. Bundestag je već odobrio predlog, ali ga Bundesrat treba da potvrdi da bi konačno stupio na snagu.

Tu sada nastaje problem. Nemački kancelar Fridrih Merc je u četvrtak rekao da "nikako nije sigurno" da će savezne države dati zeleno svetlo za sprovođenje mere.

Prema pisanju nemačkog BILDA, intenzivni pregovori se vode iza zatvorenih vrata do poslednjeg trenutka, piše Feniks.

Kamen spoticanja

Glavni kamen spoticanja je pitanje finansiranja. Iako bi bonus bio oslobođen poreza, troškovi njegovog plaćanja bi u potpunosti pali na poslodavce, dok savezne države upozoravaju da bi zbog toga izgubile deo svojih poreskih prihoda.

Posebno ih muči predlog da se deo manjka nadoknadi porezima na duvan, jer bi uglavnom koristi imala savezna vlada, dok bi države ostale bez ikakve konkretne nadoknade.

Pokrajinski krugovi kažu da savezna vlada ne može donositi političku odluku i prebacivati trošak na druge.

"Ko naruči, plaća", jedna je od poruka koje se poslednjih dana mogu čuti u nemačkim političkim krugovima.

Ekonomija je takođe dodatni problem.

Neke nemačke kompanije već upozoravaju da zbog slabe ekonomske situacije i rastućih troškova jednostavno nema prostora da se zaposlenima isplati dodatnih 1.000 evra.

Sve je to dovelo do situacije u kojoj bi mera, uprkos velikim očekivanjima radnika, mogla bukvalno da se sruši u poslednjem trenutku.

Ako Bundesrat danas ne podrži predlog, ceo plan za bonus oslobođen poreza mogao bi da propadne ili da bude vraćen na dodatne pregovore i izmene.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.