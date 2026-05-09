Kompanija Rajnmetal je saopštila da je konsolidovani operativni rezultat porastao za 17odsto, sa prošlogodišnjih 191 milion na 224 miliona evra.



Operativna marža povećana je sa 10,6 na 11,6 odsto, dok je ukupna prodaja u prvom kvartalu porasla za osam odsto i dostigla 1,94 milijarde evra, u odnosu na 1,8 milijardi godinu ranije.



Slede veliki ugovori



Generalni direktor kompanije Armin Papperger izjavio je da Rajnmetal i u narednom periodu očekuje snažan rast poslovanja.



"U drugom tromjesečju očekujemo još snažniji rast prodaje i priliva narudžbina, uz velike ugovore u pomorskom sektoru i segmentu vojnih vozila", rekao je Papperger.

Očekuju prihod do 14,5 milijardi evra



Kompanija sa sedištem u Düsseldorfu zadržala je optimistične prognoze za cielu godinu te očekuje da će ukupni prihodi dostići između 14 i 14,5 milijardi evra. Poređenja radi, prošle godine Rajnmetal je ostvario prihode od 9,94 milijarde evra, piše Biznisinfo.



Kompanija očekuje i dodatno poboljšanje operativnog rezultata tokom fiskalne 2026. godine, uz ciljanu operativnu maržu od oko 19 odsto, u odnosu na 18,5 odsto godinu ranije.



Rekordan rast narudžbina



Zarada po deonici iz kontinuiranog poslovanja porasla je sa 1,78 na 2,18 evra. Posebno je značajan rast vrednosti narudžbina i ugovorenih poslova. Ukupan zaostatak narudžbina kompanije porastao je na čak 73 milijarde evra zaključno sa 31. martom 2026. godine, u odnosu na 56 milijardi godinu ranije.



U ovaj iznos prvi put je uključen i sektor pomorskih sistema, sa zaostatkom narudžbina vrednim 5,5 milijardi evra.



