Može da uštedi na struji do par hiljada dinara - otkrijte tajno dugme na klimi

Većina građana, međutim, uopšte nije svesna da moderni klima uređaji u sebi kriju jedno "tajno dugme" koje pokreće revolucionarni sistem za automatsko samočišćenje unutrašnje jedinice.

Ova zanemarena fabrička funkcija ima zadatak da potpuno samostalno ukloni nakupljenu vlagu, prašinu i opasne mikroorganizme, čime se drastično poboljšava kvalitet vazduha koji udišete i produžava radni vek samog kompresora, piše Kurir.

Korišćenjem ovog skrivenog programa ne samo da štitite svoje zdravlje od respiratornih infekcija, već direktno utičete i na smanjenje mesečnih računa za električnu energijukoji tokom leta umeju ozbiljno da opterete kućni budžet. Prljavi i vlažni filteri teraju klimu da troši znatno više struje kako bi postigla željenu temperaturu, dok čist sistem radi sa minimalnim opterećenjem i štedi novac.

Kurir Biznis detaljno istražuje kako funkcioniše ova napredna hi-tech opcija, na koji način se aktivira preko daljinskog upravljača i zašto je postala ključni saveznik u borbi protiv letnjih poskupljenja.

Šta je zapravo automatsko čišćenje: Kako radi skrivena fabrička tehnologija

Funkcija automatskog čišćenja, koja se na većini modernih inverter klima uređaja krije iza oznaka poput "Auto Clean", "Self Clean" ili simbola ventilatora, predstavlja pametan sistem za sušenje unutrašnjosti. Kada uobičajeno isključite klimu nakon hlađenja, u unutrašnjoj jedinici ostaje velika količina kondenzovane vode i vlage na saću isparivača. Ako se ta vlaga odmah ne isuši, unutrašnjost klime postaje idealno, mračno i vlažno tlo za ekspresni razvoj opasnih plesni, buđi i bakterija koje kasnije udisanjem unosite u organizam.

Aktiviranjem ove funkcije, klima uređaj zapravo ne prestaje sa radom istog trenutka kada pritisnete dugme za gašenje, već nastavlja da vrti ventilator malom brzinom još 15 do 30 minuta. Za to vreme, strujanje vazduha potpuno isušuje svaku kapljicu kondenzata unutar plastičnog kućišta i uklanja sitne čestice prašine pre nego što se one zalepe za rešetke. Tek kada sistem preko unutrašnjih senzora registruje da je unutrašnjost stopostotno suva, uređaj se potpuno i bezbedno gasi do sledećeg korišćenja.

Spas od alergija i astme

Ignorisanje higijene unutar klima uređaja može imati katastrofalne posledice po zdravlje svih ukućana, a naročito male dece, astmatičara i hroničnih bolesnika. Prvi i najjasniji znak da je vaša klima zrela za dubinsko čišćenje jeste pojava neprijatnog, užeglog mirisa sličnog vlazi koji se širi stanom odmah po paljenju uređaja. Taj smrad zapravo dolazi od kolonija buđi i bakterija koje se razmnožavaju na vlažnom isparivaču i koje ventilator velikom brzinom raznosi po celom vašem stambenom prostoru.

Redovnim pokretanjem skrivenog režima samočišćenja sprečava se formiranje tog opasnog bio-filma na unutrašnjim delovima i garantuje se čist, svež i zdrav vazduh. Stručnjaci za plućne bolesti stalno upozoravaju da takozvana "klimatizovana pluća" i letnje prehlade najčešće nastaju upravo zbog udisanja toksičnih čestica iz neodržavanih klima. Zato je ova funkcija postala prva linija odbrane koja bez ikakvog napora sa vaše strane održava mikroklimu u stanu na potpuno bezbednom nivou.

Surova računica potrošnje: Kako čista klima saseca račune za struju i do 30 odsto

Sa ekonomskog aspekta, automatsko čišćenje je verovatno najisplativija opcija koju možete primeniti tokom letnjih meseci jer direktno udara na smanjenje potrošnje električne energije. Kada su saće isparivača i unutrašnji filteri prekrveni slojem prašine i slepljene vlage, protok vazduha kroz uređaj je ozbiljno ometen i usporen. U tom stanju, klima mora da upregne kompresor da radi maksimalnom snagom tokom celog dana kako bi uspela da rashladi prostoriju na zadatu temperaturu.

Čist i suv uređaj, sa druge strane, postiže željeni efekat hlađenja i do dva puta brže, nakon čega prelazi u ekonomični režim održavanja temperature koji troši minimalno struje. Analize energetskih stručnjaka pokazuju da redovno samočišćenje može smanjiti mesečnu potrošnju klime za čak 20 do 30 procenata, što na kraju sezone donosi uštedu od nekoliko hiljada dinara!

U eri kada cene energenata konstantno rastu, ova prosta navika postaje najbolji način da zaštitite svoj novčanik od letnjeg finansijskog šoka.

Korak po korak: Kako da pronađete i pravilno aktivirate ovu funkciju na daljinskom

Da biste pokrenuli ovaj korisni program, potrebno je da pažljivo proučite tastere na vašem daljinskom upravljaču jer se oznake razlikuju u zavisnosti od proizvođača. Kod brendova kao što su LG ili Samsung, ova opcija je često jasno obeležena rečima "Auto Clean" ili se nalazi unutar glavnog menija pod opcijom "Functions". Kod nekih pristupačnijih modela, poput onih koje proizvode Midea ili Gree, taster može nositi naziv "Self Clean" ili biti predstavljen malom ikonicom koja liči na sjajnu zvezdu ili kapljicu vode.

Najbolje je da funkciju aktivirate dok klima još uvek radi u režimu hlađenja, tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme i na ekranu upravljača videti potvrdu u vidu simbola. Nakon toga, kada odlučite da ugasite klimu, primetićete da se krilca ne zatvaraju do kraja i da ventilator nastavlja tiho da duva, što je znak da je proces sušenja uspešno započeo. Nemojte paničiti i nasilno izvlačiti kabal iz utičnice, već pustite uređaj da sam završi svoj ciklus nakon čega će se automatski zatvoriti.

Zamka za lenje vlasnike: Zašto samočišćenje ipak ne menja redovni servis

Iako je funkcija automatskog čišćenja genijalan izum, mnogi vlasnici upadaju u opasnu zamku misleći da zbog nje više nikada ne moraju da zovu profesionalne servisere. Ovaj program je dizajniran isključivo za svakodnevno održavanje higijene i sprečavanje nakupljanja vlage, ali on ne može da ukloni krupnu prljavštinu koja se vremenom zavuče duboko u sistem. Spoljna jedinica klime, koja je izložena smogu, polenu i prašini sa ulice, i dalje ostaje potpuno nedostupna za ovaj vid samostalnog čišćenja.

Profesionalni godišnji servis, koji uključuje pranje pod visokim pritiskom, dezinfekciju specijalnim hemijskim hemijskim sredstvima i proveru nivoa freona, i dalje je zakonska i tehnička obaveza. Preporuka je da se taj veliki servis radi jednom godišnje, najbolje pre početka letnje sezone, kako bi se osigurala stopostotna ispravnost sistema. Kombinacija profesionalnog servisa u proleće i svakodnevnog korišćenja "tajnog dugmeta" tokom leta predstavlja dobitnu formulu za savršen rad klime.

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