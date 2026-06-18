Klima ili otvoreni prozori? Stručnjaci otkrili pri kojoj brzini pravite veći račun za gorivo

Odgovor, prema istraživanju Društva automobilskih inženjera (SAE), krije se u jednoj brzini – 72 kilometra na čas.

Prema rezultatima studije, pri nižim brzinama efikasnije je rashlađivati vozilo otvorenim prozorima. Međutim, kada brzina pređe 72 km/h, povećani otpor vazduha koji stvaraju otvoreni prozori počinje značajno da utiče na potrošnju goriva, pa klima-uređaj postaje ekonomičnije rešenje.

Drugim rečima, pri većim brzinama uključena klima može trošiti manje goriva nego vožnja sa otvorenim prozorima.

Istraživači napominju da studija ima određena ograničenja, jer nisu uzeti u obzir broj otvorenih prozora, razlike u aerodinamici pojedinih modela automobila, kao ni mogućnost korišćenja ventilacije bez aktivnog hlađenja.

Klima povećava potrošnju, ali i otvoreni prozori imaju svoju cenu

Stručnjaci navode da klima-uređaj može povećati potrošnju goriva do 10 odsto, dok vožnja sa otvorenim prozorima pri većim brzinama može povećati potrošnju i do 20 procenata.

Pored ekonomičnosti, važan faktor predstavlja i kvalitet vazduha. U gradskim gužvama i uslovima povećanog zagađenja, otvaranje prozora omogućava ulazak izduvnih gasova u kabinu.

Zbog toga stručnjaci preporučuju korišćenje klima-uređaja u režimu recirkulacije vazduha, pri čemu se hladi vazduh koji se već nalazi u unutrašnjosti vozila, bez uvlačenja spoljnog, piše Večernji.

Iako ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve automobile i uslove vožnje, granica od 72 kilometra na čas predstavlja praktičnu smernicu koja može pomoći vozačima da uštede gorivo i obezbede prijatniju vožnju tokom letnjih meseci.

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