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Klima ili otvoreni prozori? Stručnjaci otkrili pri kojoj brzini pravite veći račun za gorivo

Tokom letnjih vrućina, mnogi vozači se pitaju da li je isplativije voziti sa otvorenim prozorima ili uključiti klima-uređaj. 

Autor:  Nina Stojanović
18.06.2026.14:05
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Klima ili otvoreni prozori? Stručnjaci otkrili pri kojoj brzini pravite veći račun za gorivo
Foto: Shutterstock / Proxima Studio
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Odgovor, prema istraživanju Društva automobilskih inženjera (SAE), krije se u jednoj brzini – 72 kilometra na čas.

Prema rezultatima studije, pri nižim brzinama efikasnije je rashlađivati vozilo otvorenim prozorima. Međutim, kada brzina pređe 72 km/h, povećani otpor vazduha koji stvaraju otvoreni prozori počinje značajno da utiče na potrošnju goriva, pa klima-uređaj postaje ekonomičnije rešenje.

Drugim rečima, pri većim brzinama uključena klima može trošiti manje goriva nego vožnja sa otvorenim prozorima.

Istraživači napominju da studija ima određena ograničenja, jer nisu uzeti u obzir broj otvorenih prozora, razlike u aerodinamici pojedinih modela automobila, kao ni mogućnost korišćenja ventilacije bez aktivnog hlađenja.

Klima povećava potrošnju, ali i otvoreni prozori imaju svoju cenu

Stručnjaci navode da klima-uređaj može povećati potrošnju goriva do 10 odsto, dok vožnja sa otvorenim prozorima pri većim brzinama može povećati potrošnju i do 20 procenata.

Pored ekonomičnosti, važan faktor predstavlja i kvalitet vazduha. U gradskim gužvama i uslovima povećanog zagađenja, otvaranje prozora omogućava ulazak izduvnih gasova u kabinu.

Zbog toga stručnjaci preporučuju korišćenje klima-uređaja u režimu recirkulacije vazduha, pri čemu se hladi vazduh koji se već nalazi u unutrašnjosti vozila, bez uvlačenja spoljnog, piše Večernji

Iako ne postoji univerzalno pravilo koje važi za sve automobile i uslove vožnje, granica od 72 kilometra na čas predstavlja praktičnu smernicu koja može pomoći vozačima da uštede gorivo i obezbede prijatniju vožnju tokom letnjih meseci.

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