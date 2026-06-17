Prema izveštaju reportera STIPS-a iz Smedereva, drugu sedmicu juna obeležila je povećana ponuda voća poput borovnice, kajsije i trešnje, dok je na povrtarskim pijacama dominirala ponuda krastavca salatara, mladog krompira, graška i boranije.

Pad cena zbog veće ponude sezonskog voća

U skladu sa većom ponudom, zabeležen je pad cena borovnice, boranije, graška, krastavca salatara, mladog krompira, paradajza i zelene. Nasuprot tome, skuplji su bili zelena salata, paprika, crni luk i kupus u odnosu na prvu sedmicu juna. Obim prodaje ostao je prosečan.

Šarene tezge i stabilna potražnja

Na zelenoj pijaci u Sremskoj Mitrovici tezge su bile bogate bojama i ponudom. Dominirali su crni luk, mladi krompir, mladi kupus i šargarepa, dok je voćna ponuda bila posebno bogata trešnjama i višnjama. Pad cena zabeležen je kod crnog luka, paradajza i mladog krompira, dok je zelena salata poskupela.

Beogradski kvantaš - pad cena borovnice, maline i višnje

Na kvantaškoj pijaci u Beogradu nastavljen je trend pada cena breskve, nektarine, borovnice i maline. Zbog bolje ponude, niža je bila i cena višnje. Povrće je imalo stabilnu ponudu, uz dobru dostupnost krastavca, krompira, kupusa, šargarepe i crnog luka. Cene su pale kod dinje, lubenice, krompira i paprike, kao i kod pasulja.

Zelena pijaca Skadarlija: pomešani trendovi cena

Na zelenoj pijaci Skadarlija u Beogradu zabeležena je dobra ponuda sezonskog i uvoznog voća i povrća, ali je prodaja bila nešto slabija. U pogledu cena, poskupeli su jagoda, višnja, blitva, karfiol, patlidžan, paradajz i zelje, dok su jeftiniji bili borovnica, kajsija, malina, nektarina, dinja, paprika, paškanat, peršun i rotkvica.

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