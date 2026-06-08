Ova odluka brzo je postala tema rasprave, kako među lokalnim stanovništvom, tako i na društvenim mrežama.

"Pice se naplaćuju po osobi"

Na meniju restorana jasno stoji novo pravilo:

"Naše pice se naplaćuju po osobi. Ako želite da podelite jednu picu, naplaćuje se dodatak od 11 evra."

Vlasnik restorana, George Ghelcea, objašnjava da je odluka došla iz praktičnih razloga, a ne želje da odbije goste.

"Ljudi često naruče jedno piće i ostanu i po četiri sata. Posle toga uzimaju samo vodu sa česme, koja je kod nas besplatna", kaže on, piše Dnevno.

"Nismo park, već restoran"

Prema njegovim rečima, problem nastaje kada gosti koriste prostor, a ne konzumiraju dovoljno hrane ili pića.

"To nije 11 evra samo za prazan tanjir. Tu su i troškovi osoblja, pribora i samog prostora. Mi smo restoran, ne park", poručuje vlasnik.

Posebno se priseća situacije sa većom grupom gostiju:

"Bilo je 17 ljudi, polovina je naručila hranu, a ostali su tražili prazne tanjire da dele obrok. Jedan je uzeo samo vodu sa česme".

Velika ulaganja i pritisak troškova

Vlasnik ističe da je restoran nedavno proširen i da sada ima 43 mesta, uz ulaganja od "stotina hiljada evra".

"Sada moram da radim ceo život da bih to vratio", kaže on.

Dodaje da se problem najviše vidi u vreme gužvi, kada stolovi budu zauzeti satima, a promet mali.

Gosti podeljeni

Odluka je izazvala podeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je pravilo razumno i da štiti poslovanje, drugi ga vide kao nepotrebno kažnjavanje gostiju.

Uprkos kritikama, vlasnik kaže da razume nezadovoljstvo, ali ne odustaje od odluke.

"Razumem da su ljudi ljuti, ali ovo je jedini način da posao bude održiv", poručuje Ghelcea.

Nova pravila ugostiteljstva ili preterivanje?

Ovaj slučaj otvorio je širu raspravu o tome kako se ugostitelji bore sa promenama u ponašanju gostiju – od dužeg zadržavanja uz minimalnu potrošnju do sve češćeg deljenja obroka.

Pitanje koje ostaje jeste: gde je granica između gostoprimstva i poslovne održivosti?

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.