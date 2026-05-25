Na pijacama su se pojavile breskve, što je za mnoge znak da prava letnja sezona voća počinje. Ali kupce najviše brinu cene koje variraju od pijace do pijace.

Najskuplje breskve, kako je zabeležio STIPS za prethodnu nedelju, su bile na beogradskoj pijaci Kalenić, gde je kilogram dostizao čak 1.000 dinara, dok su na pijaci Skadarlija koštale 700 dinara. Znatno niža cena zabeležena je u Nišu – 550 dinara, dok su u Kikindi prodavane za oko 750 dinara po kilogramu, piše B92.

Kako je zabeleđio STIPS za period od 11. do 17. maja, slične razlike evidentirane su i kod drugog voća.

Grejpfrut je bio najjeftiniji u Nišu, gde je koštao 230 dinara, dok je na Kaleniću dostizao 350 dinara.

Zanimljivo je da su jagode naime bile najskuplje u Vojvodini, sa cenama od 400 do 600 dinara, dok su u Beogradu bile najpovoljnije i prodavale se za 300 do 350 dinara po kilogramu.

Kivi je u Beogradu koštao oko 500 dinara, a u centralnoj Srbiji između 200 i 320 dinara.

Limun je takođe bio najskuplji na beogradskim pijacama, gde je cena išla do 500 dinara, dok je najniža zabeležena u Požarevcu – 220 dinara po kilogramu.

Kada je reč o trešnjama, njihova cena se uglavnom kretala oko 1.000 dinara širom Srbije, dok su najjeftinije bile u Požarevcu, gde su koštale 750 dinara. STIPS je zabeležio pad cena trešanja zbog bolje ponude na tržištu.

