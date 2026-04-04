Glavonjić je naveo da za razliku od decembra i januara, sada nema ograničenja kupovine peleta na džak.

Prema njegovim rečima, prodaja se odvija bez poteškoća, a s obzirom na to da je potražnja niža, došlo je do uspostavljanja tržišne ravnoteže.

Govoreći o cenama, rekao je da se one kreću od 36.000 do 38.000 dinara po toni i da su niže do 20 odsto nego zimus.

"Postoje stovarišta gde su cene i više od 40.000 dinara, ali radi se o manjem broju stovarišta. Očekujemo pad cena. Savet građanima je da se raspitaju pre kupovine i posete veći broj stovarišta, jer se razlikuju cene po nekoliko hiljada od istog proizvođača u različitim stovarištima", rekao je Glavonjić za RTS.

Istakao je da je početkom februara održan sastanak u PKS gde se raspravljalo o merama za stabilizaciju situacije, a poseban segment razgovara predstavljao je set mera kako bi se sprečile visoke cene.

Glavonjić je rekao da su tom prilikom doneta dva zaključka.

"Kao prvi zaključak je da bi trebalo pelet uvesti u robne rezerve kako bi se moglo brzo reagovati kad dođe do poremećaja. Ova mera je neophodna s obzirom na broj potrošača u poslednje vreme", rekao je Glavonjić.

A kao druga mera predložen je vanredni nadzor tržišne inspekcije, rekao je profesor Glavonjić i dodao da su oba zaključka poslata od strane PKS nadležnim ministarstvima.

"Broj onih koji se greju na pelet raste u poslednje tri godine, a porastao je za 40.000 domaćinstava i sada je prešao 200.000 domaćinstava", kaže Glavonjić, a kao mogući razlog navodi podsticaje za zamenu ložišta.

Kako je naveo, situacija tokom zime je bila slična i u drugim zemljama - u nekim zemljama rasla je cena, negde je bilo ograničenja cena, u nekim je bio problem sa snabdevanjem, dok u EU svi proizvođači koji žele da distribuiraju pelet moraju da poseduju sertifikat.

Za razliku od peleta, kada je reč o ogrevnom drvetu situacija je bila stabilna tokom cele sezone, a cene su se kretale od 7.500 do 10.000 dinara.

Napomenuo je da je drvna industrija Srbije 2025. godinu završila sa dobrim rezultatima, međutim, izbijanjem krize na Bliskom istoku došlo je do problema.

Prema njegovim rečima, naša preduzeća imaju dobre odnose sa UAE, Izraelom i Saudijskom Arabijom, a dosta izvozimo i za Kinu, ali po izbijanju krize došlo je do smanjenja porudžbine iz Kine.

