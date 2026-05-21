Takođe, Lazarević i Kačka potpisali su i dokument Modalitet vođenja pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Vlade Srbije i Vlade Ukrajine.



Kačka se ranije danas sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je između ostalog, razgovarao o sporazumu o slobodnoj trgovini i mogućnosti za dodatno povećanje robne razmene, investicija i saradnje u oblastima trgovine, energetike i infrastrukture između dve zemlje, prenosi Tanjug.



Vučić je, na Instagramu, naveo da se sa sagovornikom saglasio da Srbija i Ukrajina imaju prostor da značajno prošire partnerstvo, naročito kroz konkretnije povezivanje privreda i bolju iskorišćenost postojećih potencijala.



Pregovori o Sporazumu o slobodnoj trgovini (SST) su započeti u okviru procesa pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji 2005. godine, a u maju prošle godine održan je kraći sastanak između Kačke i vršioca dužnosti pomoćnika u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine Olivere Jocić u vezi sa sporazumom o slobodnoj trgovini.



Krajem 2025. godine ukrajinska strana je ponovila interes za nastavkom pregovora i dostavila nacrt modaliteta za vođenje pregovora, dok se krajem maja u Beogradu očekuje da bude potpisana Zajednička izjava o nastavku pregovora o Sporazumu o slobodnoj trgovini između Vlade Srbije i Vlade Ukrajine.



