Poznata kompanija povukla 8,2 miliona proizvoda - može da izazove posekotine i oštećenje vida 

Zbog neispravnosti proizvoda prijavljeno je najmanje 27 incidenata, uključujući posekotine i tri slučaja trajnog gubitka vida.



Povlačenje proizvoda je objavila U.S. Consumer Product Safety Commission i odnosi se na milione proizvoda prodatih širom Sjedinjenih Američkih Država.



Milioni proizvoda bez sigurnosnog ventila



Prema podacima regulatora, povlačenje obuhvata oko 5,8 miliona modela Stainless King Food Jar i dodatnih 2,3 miliona Sportsman Food & Beverage Bottle.



Problem je u tome što poklopci nemaju ventil za oslobađanje pritiska, zbog čega se unutar posuda može akumulirati pritisak ako se hrana ili tečnost duže zadrže.



U takvim uslovima, prilikom otvaranja poklopac može da izleti velikom silinom i udari korisnika



Zabeležene povrede i trajni gubitak vida



Kompanija je primila najmanje 27 prijava incidenata u kojima su poklopci udarili korisnike.



U tim slučajevima zabeležene su posekotine i povrede koje su zahtevale medicinsku pomoć.



Tri osobe su pretrpele trajni gubitak vida nakon što su ih poklopci pogodili u oko.



Koji modeli su obuhvaćeni povlačenjem



Regulatori navode da se povlačenje odnosi na proizvode proizvedene pre jula 2023. godine, uključujući modele SK3000 i SK3020 iz linije Stainless King Food Jar, kao i model SK3010 iz serije Sportsman.



Ovi proizvodi su prodavani od 2008. do jula 2024. godine, po ceni od oko 30 dolara, putem interneta i u fizičkim prodavnicama širom SAD.



Šta treba da urade kupci



Kupcima koji poseduju ove proizvode savetuje se da odmah prestanu sa njihovom upotrebom.



Putem zvaničnog sajta kompanije mogu da podnesu zahtev za zamenski proizvod ili novi poklopac sa sigurnosnim ventilom.



Kompanija navodi da isporuka zamenskih proizvoda može trajati između sedam i devet nedelja.



Povraćaj novca nije predviđen, a korisnicima se savetuje da ne vraćaju proizvode u prodavnice.



Još jedan slučaj na tržišt



Ovo nije izolovan incident na tržištu.



Prema podacima regulatora, Walmart je prošlog jula povukao oko 850.000 čeličnih boca zbog sličnog problema sa poklopcima koji mogu da izlete i izazovu povrede.



U tom slučaju zabeležena su tri incidenta, od kojih su dva završila trajnim gubitkom vida.



Proizvodnja u Aziji, distribucija globalna



Povučeni proizvodi proizvedeni su u Kini i Maleziji, a uvozila ih je kompanija Thermos sa sedištem u američkoj saveznoj državi Ilinois, piše "Blic".



Ovaj slučaj dodatno skreće pažnju na bezbednosne standarde kod proizvoda za svakodnevnu upotrebu i potencijalne rizike koji mogu nastati usled konstrukcionih nedostataka.



