Predsednik kompanije Li Dže-Jong, njegova majka Hong Ra-Hi i sestre Li Bu-Đin i Li So-Hjun, platili su iznos u šest rata tokom poslednjih pet godina u vezi sa računom koji je povezan sa imovinom koju je ostavio pokojni predsednik kompanije Li Kun-Hi, prenosi Bi-Bi-Si.



Kompanija Samsung je juče potvrdila da je izvršena poslednja uplata i dodala da je iznos jednak otprilike 1,5 puta veći od ukupnih prihoda zemlje od poreza na nasledstvo za 2024. godinu.



Li Kun-Hi, koji je preminuo u oktobru 2020. godine, ostavio je bogatstvo od 26 biliona vona (oko 19 milijardi dolara) zajedno sa akcijama, nekretninama i umetničkim kolekcijama.



Deo imovine uključuje i njegovu kolekciju umetničkih dela Pabla Pikasa i Salvadora Dalija koja su donirana Nacionalnom muzeju Koreje i drugim kulturnim organizacijama.



Samsung se smatra najvećim porodičnim preduzećem u Južnoj Koreji sa poslovanjem koje obuhvata elektroniku, proizvodnju industrijskih sredstava, građevinu i finansijske usluge.



Bogatstvo kompanije se u poslednjih godinu dana više puta uvećalo usled velike potražnje kompjuterskih čipova u industriji veštačke inteligencije (AI).



Pored proizvodnje kompjuterskih čipova, Samsung je jedan od najvećih svetskih proizvođača pametnih telefona i televizora.



Samsung je osnovao Li Bjung-Čul, deda sadašnjeg lidera kompanije, 1938. godine kao trgovačku firmu koja se bavila izvozom suve ribe, brašna i testenine, a kasnije i šećera i tekstila, a proizvodnja elektronike počela je 1960-ih godina, piše "Dnevnik".



Stopa poreza na nasledstvo u Južnoj Koreji je 50 odsto i smatra se jednom od najviših na svetu.



