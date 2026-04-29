Prema navodima iz obrazloženja o povlačenju proizvoda, sporne gume su u teškim i vlažnim uslovima sklonije oštećenjima nego što je predviđeno. Konkretno, može doći do posekotina i delimičnih probijanja strukture gume.



U pojedinim slučajevima, ova oštećenja mogu omogućiti prodor vlage, što dovodi do oksidacije unutrašnjih slojeva. Posledice mogu biti vidljive kroz ispupčenja na gumi, deformacije gazećeg sloja i dodatne rezove.



Rizik za vozače



Ovakve promene na gumama direktno utiču na upravljivost vozila i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda, zbog čega je reagovanje proizvođača i nadležnih institucija ocenjena kao preventivna mera zaštite bezbednosti.



Šta treba da urade vozači



Kao meru predostrožnosti, pokrenuto je dobrovoljno povlačenje proizvoda sa tržišta, kao i opoziv od potrošača. Vozačima koji koriste ove gume preporučuje se da se jave ovlašćenim servisima radi njihove zamene, piše Espreso.



Iz NEPRO-a apeluju na vlasnike vozila da provere da li koriste sporni model i da ne odlažu zamenu kako bi izbegli potencijalne rizike u vožnji.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







