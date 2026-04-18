"Ne može se isključiti sumnja da je opasna supstanca ubačena u naš proizvod", saopštio je HiPP, prenosi Rojters.

Portparol SPAR supermarketa izjavio je da je masovno povlačenje HiPP teglica sa hranom za bebe mera predostrožnosti koja će se primeniti na 1.500 prodavnica u Austriji, piše Tanjug.

"Prema našim trenutnim saznanjima, ova kritična situacija uključuje spoljno kriminalno mešanje koje utiče na distributivni kanal SPAR u Austriji", rekao je portparol HiPP-a dodajući da su proizvodnja i kontrola kvaliteta ostali nepromenjeni.

SPAR i HiPP su savetovali kupcima da ne konzumiraju sadržaj tegli kupljenih u supermarketima SPAR u Austriji i potvrdili da će kupci dobiti potpuni povraćaj novca za vraćene proizvode.

Austrijska policija nije odmah odgovorila na zahtev Rojtersa da prokomentariše ovaj slučaj.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.