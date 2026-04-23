Za zakon je glasalo 142 poslanika od 170 prisutnih. Skupština nije prihvatila amandmane koje su poslanici podneli na ovaj zakon.

Zakon o trgovačkim praksama reguliše oblast unutrašnje trgovine, tretman i prepoznaje nepoštene trgovačke prakse. Uveden je instrument Saradnika u postupku, odnosno Uzbunjivača.

To je mehanizam koji omogućava da, ukoliko postoje ozbiljna saznanja da se u konkretnom primeru radi o nepoštenoj trgovičkoj praksi, Uzbunjivač može da alarmira.

Zakon o trgovačkim praksama donosi se prvi put u Republici Srbiji i njegov značaj ogleda se u sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi i uspostavljanju fer, transparentnih i poštenijih odnosa između svih aktera na tržištu - trgovaca, proizvođača/prerađivača i primarnih poljoprivrednih proizvođača.

Zakon je izrađen u velikoj meri po uzoru na rešenja koja se već primenjuju u Evropskoj uniji, ali sa značajnim proširenjem obuhvata proizvoda i rešenjima koja nisu prisutna u drugim evropskim zakonodavstvima.

Najveći broj zakona u EU je obuhvatio nepoštene trgovačke prakse samo za poljoprivredne i prehrambene proizvode, dok je u našem Zakonu mnogo širi obuhvat proizvoda koji potpadaju pod ovaj zakon, čime se pomaže i većem broju snabdevača da poboljšaju svoju poziciju u odnosu na trgovce.

Zakon obuhvata, pored poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvode od posebnog značaja za snabdevanje tržišta u koje spadaju kućna hemija, proizvodi za ličnu higijenu, kozmetika i drugo, kao i proizvodi od posebnog značaja za poljoprivrednu proizvodnju - sredstva za ishranu i zaštitu bilja i oplemenjivači zemljišta, piše Tanjug.

Zakonom se uvode jasna pravila i precizne definicije nedozvoljenih trgovačkih praksi koje se smatraju nepoštenim i zato se nalaze na Crnoj listi, kao i onih koje su uslovno dozvoljene i koje se nalaze na Sivoj listi.

