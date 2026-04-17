EUR EUR 117,02 117,37din 117,73
USD USD 99,09 99,39din 99,68
CAD CAD 72,22 72,44din 72,65
AUD AUD 71,21 71,43din 71,64
GBP GBP 134,48 134,88din 135,29
CHF CHF 126,87 127,25din 127,63
KURSNA LISTA

Potrošač

Radnici otkrivaju šta je bolje i isplativije - nositi hranu od kuće ili kupovati na poslu

Sve više zaposlenih postavlja isto pitanje - da li je bolje nositi hranu od kuće ili svakodnevno kupovati obroke.

 

Autor:  Stanko Stamenković
17.04.2026.10:45
0
Foto: AtlasStudio / Shutterstock.com
Razlike nisu samo u ukusu, već i u novcu, zdravlju i navikama. Nošenje hrane od kuće najčešće znači značajnu uštedu i bolju kontrolu sastojaka, što mnogi povezuju sa zdravijom ishranom.

S druge strane, kupovina ili naručivanje hrane štedi vreme i često je praktičnije tokom napornog radnog dana. Izbor zato uglavnom zavisi od tempa života i ličnih prioriteta, piše Blic.

Iskustva zaposlenih pokazuju da u praksi nema pravila niti pritiska okoline.

"Pola ljudi kupuje, pola nosi i nikoga nije briga", navodi jedan korisnik. Drugi ističu da je domaća hrana bolja opcija: "Trudim se da trošim manje na dostavu, a uz to jedem zdravije."

Mnogi su se na ovaj korak odlučili zbog loših iskustava sa brzom hranom.

"Smučila mi se pekara i fast fud, a i skupo je", kaže jedan od komentara, dok drugi dodaje da izbegava burek i pljeskavice za doručak jer mu ne prijaju. Ipak, ima i onih koji kombinuju obe opcije: "Kad me mrzi da spremim, naručim sa kolegama, kod nas je sve to normalno."

Na kraju, izbor je individualan - ali trend pokazuje da sve više ljudi nosi hranu od kuće, pre svega zbog uštede i zdravijih navika.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
posao hrana ručak

Komentari (0)

Potrošač

Najnovije

Najčitanije

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,73
USD USD 99,09 99,39 99,68
CAD CAD 72,22 72,44 72,65
AUD AUD 71,21 71,43 71,64
GBP GBP 134,48 134,88 135,29
CHF CHF 126,87 127,25 127,63

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.381,00 €
ETH ETH 1.978,10 €
LTC LTC 47,52 €
DOT DOT 1,10 €
BCH BCH 384,04 €
LINK LINK 8,01 €
BNB BNB 534,24 €
XMR XMR 293,20 €
Powered by CoinGecko API