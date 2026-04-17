Radnici otkrivaju šta je bolje i isplativije - nositi hranu od kuće ili kupovati na poslu

Razlike nisu samo u ukusu, već i u novcu, zdravlju i navikama. Nošenje hrane od kuće najčešće znači značajnu uštedu i bolju kontrolu sastojaka, što mnogi povezuju sa zdravijom ishranom.

S druge strane, kupovina ili naručivanje hrane štedi vreme i često je praktičnije tokom napornog radnog dana. Izbor zato uglavnom zavisi od tempa života i ličnih prioriteta, piše Blic.

Iskustva zaposlenih pokazuju da u praksi nema pravila niti pritiska okoline.

"Pola ljudi kupuje, pola nosi i nikoga nije briga", navodi jedan korisnik. Drugi ističu da je domaća hrana bolja opcija: "Trudim se da trošim manje na dostavu, a uz to jedem zdravije."

Mnogi su se na ovaj korak odlučili zbog loših iskustava sa brzom hranom.

"Smučila mi se pekara i fast fud, a i skupo je", kaže jedan od komentara, dok drugi dodaje da izbegava burek i pljeskavice za doručak jer mu ne prijaju. Ipak, ima i onih koji kombinuju obe opcije: "Kad me mrzi da spremim, naručim sa kolegama, kod nas je sve to normalno."

Na kraju, izbor je individualan - ali trend pokazuje da sve više ljudi nosi hranu od kuće, pre svega zbog uštede i zdravijih navika.

