Šta zapravo znači tajni simbol na vašem uređaju



Taj znak najčešće izgleda kao zeleni list ili je pored njega napisana reč Eco. Kada ga aktivirate, kompresor počinje da radi na nižim obrtajima i troši znatno manje energije. Frižider tada održava idealnu temperaturu bez nepotrebnog trošenja skupih kilovata.



Mnogi korisnici misle da će se hrana brže pokvariti ako uključe ovaj štedljivi mod rada. To je velika zabluda jer savremena Inverter tehnologija precizno kontroliše protok hladnog vazduha. Vaše namirnice ostaju sveže dok se vaš kućni budžet primetno oporavlja svakog meseca.



Kako pravilno podesiti temperaturu za maksimalnu uštedu



Idealna temperatura za glavni deo frižidera je 4 stepena Celzijusa, dok je za zamrzivač optimalno minus 18. Svaki stepen niže od toga nepotrebno opterećuje motor i povećava vašu mesečnu potrošnju struje. Proverite da li je vaš uređaj možda fabrički podešen na previše nisku temperaturu bez stvarne potrebe.



Obratite pažnju i na gumenu traku na vratima koja mora savršeno da prijanja uz samo kućište. Ako osetite da hladan vazduh izlazi napolje, nikakva pametna opcija vam neće pomoći da uštedite. Čistite kondenzator na poleđini aparata bar jednom godišnje kako bi motor radio bez ikakvog opterećenja.



Korišćenje ovih funkcija produžava radni vek vašeg kućnog aparata i sprečava kvarove na motoru. Mali trud oko podešavanja donosi veliku razliku u vašim mesečnim troškovima za struju. Pogledajte svoj frižider već danas i proverite da li je ovaj korisni simbol već aktiviran.



