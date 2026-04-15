Dok cene prasadi i jagnjadi beleže snažan rast i dostižu rekordne nivoe, telad i pojedine kategorije goveda suočavaju se sa padom ili stagnacijom, uz izražene razlike od regiona do regiona.

Pad cena teladi i slabija potražnja za junadi

U Vranju je zabeležen pad cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, gde je dominirao iznos od 800 dinara po kilogramu. Istovremeno, klaničari iz pčinjskog regiona otkupljivali su tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma po nižim cenama, sa dominantnih 490 din/kg, što ukazuje na slabiju potražnju.

Rast cena u pojedinim regionima

Za razliku od juga zemlje, u Pančevu je došlo do rasta otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, gde je dominirao iznos od 410 din/kg. U beogradskom regionu skuplji su bili i tovni bikovi preko 500 kilograma, sa cenom od 460 din/kg, uz nešto bolju ponudu i obim otkupa.

U južnobačkom regionu cena tovne junadi preko 480 kilograma dostigla je 470 din/kg, dok je u Kraljevu cena teladi išla i do 900 din/kg, a tovnih bikova do 490 din/kg. Istovremeno, na pijaci u Čačku izostala je ponuda goveda, iako su klaničari nastavili otkup bez promene cena.

Prasad dostižu rekord - cena ide i do 500 din/kg

Najveći rast zabeležen je na tržištu prasadi. U Loznici je cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma dostigla čak 500 dinara po kilogramu. Isti nivo zabeležen je i u Podrinjskom regionu.

U južnobačkom i srednjebanatskom regionu cena prasadi iznosila je oko 400 din/kg, dok su u Obrenovcu prodavana za 450 din/kg. U Kraljevu je zabeležen pad na 400 din/kg, dok su u raškom regionu klaničari plaćali oko 350 din/kg.

Kada je reč o tovnim svinjama, cene su se kretale od 160 do 190 din/kg, u zavisnosti od kategorije i kvaliteta grla.

Jagnjad sve skuplja - Vranje prednjači

Cena jagnjadi beleži kontinuiran rast, a najviša je zabeležena u Vranju, gde je dostigla čak 520 din/kg.

U Požarevcu i braničevskom regionu cena se zadržala na oko 500 din/kg, dok je u Kraljevu i srednjem Banatu iznosila oko 480 din/kg. Za razliku od jagnjadi, cena jaradi u Vranju beleži pad na 480 din/kg.

Slabija prodaja i pad cena pojedinih kategorija

Na pijaci u Kragujevcu zabeležen je pad cene krmača za klanje na 150 din/kg, uz slabiju prodaju i veći broj neprodatih grla.

Takođe, u moravičkom regionu potpuno je izostala ponuda ovaca i koza u klanicama, što dodatno ukazuje na neravnomernu situaciju na tržištu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.