Kompanija Qimiq prodaje proizvode na bazi pvalake za kuvanje i pečenje – uključujući i vegansku alternativu. Prema rečima kompanije, kremu "garantovanog uspeha" razvio je generalni direktor Rudolf Hajndl zajedno sa kuvarom Hansom Mandlom, nagrađenim Mišlenovim zvezdicama, piše Merkur.de.



Qimiq se izvozi u brojne zemlje, dostupan je u maloprodajnim objektima, a koristi se i u sektorima restorana, ugostiteljstva i industrije, kako je objavio austrijski list Standard u prethodnom intervjuu. Ključni maloprodajni partneri uključuju Spar, Rewe i Metro, prema podacima Alpskog udruženja poverilaca, austrijske organizacije za zaštitu poverilaca.



Kompanija Qimiq Handels GmbH, sa sedištem u Hofu blizu Salcburga, osnovana je 2001. godine. Između 2016. i 2023. godine, samo u maloprodajnim objektima prodato je 28 miliona pakovanja.



Prehrambena industrija godišnje prerađuje 268.000 kilograma Qimiq-a u gotove proizvode, prema pisanju novina der Standard. U intervjuu za novine navodi se da se Qimiq prvenstveno koristi u desertima kao što su tiramisu ili kriške od vanile. Međutim, kompanija je doživela probleme zbog nekoliko faktora.



Prema pisanju austrijskih novina Kurir, kreditna agencija Kreditreform objašnjava: "Ima mnogo kupaca. Pored velikih lanaca supermarketa, postoje i dugoročni poslovni odnosi sa hotelima, restoranima i kompanijama za ugostiteljstvo".



Međutim, visoka inflacija prošle godine dovela je do finansijskih poteškoća kod dužnika.



"Globalni porast cena mleka izazvao je vrtoglavi rast troškova proizvodnje, a to se nije moglo direktno preneti na trgovce i potrošače u obliku povećanja cena", rekla je Kreditreform.



Zatim su usledila kašnjenja u plaćanju od strane velikih međunarodnih kupaca, kako je opisalo udruženje poverilaca. Početkom 2026. godine, SalzburgMilch GmbH, kompanija odgovorna za proizvodnju Qimiq-a, nametnula je obustavu isporuke, što je rezultiralo gubitkom prihoda. Pregovori sa SalzburgMilch-om su na kraju propali u martu.



Prema podacima udruženja poverilaca, obaveze iznose približno 8,66 miliona evra. Insolvencija je pogodila 159 poverilaca. Kompanija namerava da nastavi sa poslovanjem i smanji svoj dug kroz plan restrukturiranja. Trenutno se poveriocima nudi kvota od 20 procenata u roku od dve godine od prihvatanja plana.



Ovo će biti finansirano kroz nastavak poslovanja. Cena mleka je u međuvremenu pala, a isporuke su nastavljene, izveštava Standard.



"Porudžbine se šalju i očekuje se još", navodi se u izveštaju.



