Na tržištu energenata, referentna Brent crude oil i američka West Texas Intermediate oslabile su za oko dva odsto i spustile se na približno 97 dolara po barelu tokom jutarnjeg trgovanja u Aziji.

Pad cena nafte dolazi u trenutku kada investitori procenjuju da bi dalji pregovori mogli da dovedu do smirivanja sukoba i stabilizacije tržišta.

Rast azijskih berzi

Istovremeno, vodeći azijski indeksi zabeležili su snažan rast.

Japanski Nikkei 225 porastao je za 2,2 odsto, dok je južnokorejski KOSPI 200 skočio za 3,3 procenta.

Rast je zabeležen i na Tajvanu, gde je glavni berzanski indeks ojačao za 1,7 odsto.

Pozitivno raspoloženje prelilo se i na američko tržište.

Indeks S&P 500 zatvorio je prethodnu trgovinsku sesiju u plusu od jedan odsto, čime je nadoknadio gubitke zabeležene od početka sukoba.

Tržišta prate političke signale

Kretanja na tržištima pokazuju koliko su investitori osetljivi na političke signale.

Svaka naznaka smirivanja tenzija utiče na pad cena energenata i povećava apetit za rizičnijom imovinom, poput akcija.

