Farbanjem pločica u kupatilu specijalnim bojama dobija se jednolična površina, a dostupna je široka paleta nijansi iz ton karte. Ukoliko pločice imaju reljef, on će ostati vidljiv i nakon farbanja. Ne treba brinuti o trajnosti, ako se poštuju uputstva proizvođača i koriste adekvatni materijali, boja može trajati dugo. Potrebno je samo pratiti pravilan postupak.



Jedna od prednosti specijalnih boja jeste njihova velika pokrivna moć. Potreban materijal za farbanje je:

moher valjak





mala četka





šmirgla granulacije P120





Temadur boja, razređivač i herter (učvršćivač) - kupuju se kao set za bojenje





šabloni opciono



Priprema podnih pločica je ključna i ne sme se preskočiti. Najpre ih treba obraditi šmirglom granulacije P120 (može i P100 ili bilo koja grublja), a zatim temeljno očistiti razređivačem (cena oko 100 dinara). Ako se ovaj korak ne odradi kako treba, boja neće dobro prijanjati za površinu. Zato je važno pažljivo preći svaku pločicu kako bi završni sloj bio postojan. Za nanošenje boje koristi se mali moher valjak (roler oko 60 dinara, ručka 75 dinara), a po potrebi i manja četka.



Kada su pločice spremne, nanosi se boja u dva sloja, uz pauzu od 3 do 4 sata između nanošenja. Set za farbanje sadrži boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 m² u dva sloja.



Boja se meša u kantici sa razređivačem i herterom, a zatim ravnomerno nanosi valjkom. Nakon prvog sloja, potrebno je sačekati nekoliko sati pre nanošenja drugog.



Kada se i drugi sloj osuši (nakon 3-4 sata), odnosno kada je moguće hodati po površini, pločice se mogu dodatno ukrasiti korišćenjem šablona i druge boje.



Po završetku farbanja i dekoracije, preporučuje se da se sačeka između 3 i 7 dana pre unošenja težih predmeta, jer je to vreme potrebno da boja u potpunosti očvrsne.



Ova vrsta boje je otporna na vodu, kišu, sneg, UV zračenje i jake hemikalije za domaćinstvo, pa je pogodna kako za unutrašnje, tako i za spoljašnje natkrivene i otvorene površine.





Cena farbe za pločice



Set za farbanje keramike obuhvata boju, herter i razređivač i dovoljan je za oko 5 m². Osnovni beli set košta oko 2.700 dinara (približno 25 evra za dve ruke premaza).



Ako jednobojne pločice nisu dovoljno zanimljive, moguće je dodati šare pomoću šablona. Oni se mogu pronaći u prodavnicama hobi materijala (za slikanje, dekupaž i slično). Ipak, preporučuje se izbor šablona sa lepljivom podlogom, jer u suprotnom može doći do razlivanja boje ispod šablona. Najčešće se koriste za podne površine, ali uz dodatnu preciznost mogu se primeniti i na zidovima, piše Blic.



Postoje šabloni dimenzija od 21×36, 25×25 do 45×45 cm, a njihove cene se kreću od 150 do 850 dinara po komadu. Važno je da šablon bude čvrsto priljubljen uz pločicu kako bi se izbeglo podlivanje boje, za šta je potrebna veoma sigurna ruka.



