Iznosi su nešto veći nego do sada jer su usklađeni s kretanjem potrošačkih cena u prethodnih šest meseci. To znači da uz nešto veće prihode mogu dobiti olakšice. Oni koji ispunjavaju uslove za status energetski ugroženog kupca zahtev podnose u svom gradu ili opštini.

Ko ima pravo na status povlašćenog kupca?

Pravo na status energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva s jednim članom čiji je mesečni prihod do 25.3876,88 dinara, domaćinstva s dva člana s prihodom od 40.238,31 dinar, a do 55.088,73 dinara za domaćinstva s tri člana. Status energetski ugroženog kupca može imati i četvoročlano domaćinstvo s mesečnim primanjima do 69.939,16 dinara, kao i domaćinstvo s pet članova čiji su prihodi do 84.789,58 dinara, prenosi B92.

I domaćinstva sa šest članova mogu da ostvare uslov za status energetski ugroženog kupca ako mesečni prihodi dostiže do 99.640,01 dinar, dok se za domaćinstva u kojima ima više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje 14.850,43 dinara.

Uz status energetski ugroženog kupca umanjuju se mesečni računi za određene količine električne energije, u zavisnosti od broja članova domaćinstva, za prirodni gas tokom grejne sezone (od oktobra do marta), kao i za toplotnu energiju.

U skladu s Uredbom o energetski ugroženom kupcu jednočlano domaćinstvo ima pravo na umanjenje troškova za struju do 120 kilovat-časova mesečno tokom cele godine, za dvočlano i tročlano domaćinstvo granica je 160 kilovat-sati, za četvoročlano i petočlano 200, a za šestočlano i veće domaćinstvo 250 kilovat-časova mesečno.

Kriterijumi

Nekoliko je kriterijuma za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a pored mesečnih prihoda tu je i imovno stanje, odnosno, površina stambene jedinice u odnosu na broj članova domaćinstva. Pravo na umanjenje računa imaju i domaćinstva koja primaju socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak ili dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice lošijeg materijalnog statusa, a za sticanje statusa važno je i zdravstevno stanje člana domaćinstva.

Popust mogu ostvariti i vojni invalidi (ratni i mirnodopski) ili civilni invalidi rata, te penzioneri sa minimalnom penzijom, iznosa od 31.092,11 dinara, i zaključenim ugovorom o snabdevanju električnom energijom na ime tog člana domaćinstva.

Kada je reč o gasu, domaćinstva s jednim članom dobijaju umanjenje za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar za 359 kilovat-časova mesečno, s dva i tri člana – 462, sa četiri i pet članova – 616, a sa šest i više članova za 770 kilovat-časova mesečno.

Toplotna energija

Za isporučenu toplotnu energiju jednočlanom domaćinstvu mesečni račun umanjuje se za 60 procenata, za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45 i za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.

