Konkurs sprovodi Slovakia Travel, uz verifikaciju Slovačke komore arhitekata, čime su obezbeđeni visoki profesionalni standardi i transparentnost procesa, saopštili su iz preduzeća Ekspo 2027. Beograd.

Ovaj konkurs predstavlja jednu od prvih konkretnih faza priprema za Ekspo 2027, koji će u Beograd dovesti više od 138 zemalja i dodatno potvrditi njegovu ulogu globalnog centra inovacija, kreativnosti i međunarodne saradnje.

Komesar Slovačke za Ekspo 2027 Beograd Lukaš Parizek, rekao je da se zahvaljujući profesionalnom pristupu Slovačke komore arhitekata konkurs sprovodi po najvišim stručnim standardima i otvoren je za širok krug arhitektonskih timova, od etabliranih biroa do mladih autora.

On je naglasio da Ekspo 2027 predstavlja jedinstvenu priliku da Slovačka svetu predstavi svoju kreativnost, inovativnost i sposobnost da ponudi hrabra rešenja.

Generalni direktor Nacionalne turističke organizacije Slovačke Matej Fekete, dodao da je upravo ovaj arhitektonski konkurs prvi korak ka stvaranju paviljona koji neće biti samo vizuelno upečatljiv, već i snažna priča o Slovačkoj kao zemlji prilika.

Slovačka na Ekspo 2027 dolazi sa konceptom "Slovačk- igralište prilika", koji se direktno naslanja na temu izložbe "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

Ideja paviljona je da prevaziđe klasičan izložbeni prostor i postane iskustvo - mesto susreta inovacija, dizajna i savremenih tehnologija, uključujući virtuelnu realnost i veštačku inteligenciju, kroz koje će posetioci moći da dožive savremenu Slovačku.

Paviljon će biti smešten u Hali 6 Ekspo sajta i prostiraće se na 648 kvadratnih metara kroz dve etaže.

Planirano je da objedini centralnu vizuelnu instalaciju, interaktivnu zonu za posetioce, poslovni prostor za susrete kompanija, kao i ugostiteljski deo sa restoranom, kafeom i prodajom suvenira, uz jasan fokus na doživljaj, interaktivnost i snažan vizuelni identitet koji ostavlja dugotrajan utisak.

Radove će ocenjivati međunarodni stručni žiri koji okuplja istaknuta imena savremene arhitekture i dizajna, među kojima je i arhitekta Peter Štec, sa iskustvom u vodećim svetskim biroima i na projektima poput proširenja Tejt Modern (Tate Modern) u Londonu, jedne od najuticajnijih galerija savremene umetnosti.

Ovakav sastav žirija jasno ukazuje na ambiciju Slovačke da njen paviljon bude među najupečatljivijima na Ekspo 2027.

Konkurs je otvoren za širok krug učesnika, od afirmisanih studija do mladih autora, čime se podstiče konkurencija i dolazak novih ideja. Za tri najbolja rada predviđen je nagradni fond od 29.000 evra: 12.000 za pobednika, 10.000 za drugo i 7.000 evra za treće mesto, piše Tanjug.

Rok za predaju je 14. maj 2026. do 10 časova, a prijave se podnose elektronski putem zvanične slovačke platforme za ovakve konkure IS EVO (IS EVO).

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.