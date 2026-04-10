Prema zakonu, tokom dana državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji ne rade državni i drugi organi, privredna društva i drugi oblici organizovanja za obavljanje delatnosti ili usluga, osim na Dan pobede koji se praznuje radno. Ipak, državni i drugi organi dužni su da i u dane državnih i verskih praznika koji se praznuju u Srbiji obavljaju delatnost u slučaju ako bi zbog prekida obavljanja delatnosti nastale štetne posledice za građane i državu, pa će tako državne bolnice tokom praznika raditi uobičajeno.

Gradski zavod za javno zdravlje Beograd saopštio je da će jedinica za zdravstveni nadzor (Sanitarni pregledi) raditi u subotu, 11. aprila, od 7.15 do 11 časova, a prijemno odeljenje radiće od sedam do 11.00 časova.

Insitut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da će na Veliki petak Centar za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzoraka raditi na taj način što će prijemna i ginekološka ambulanta raditi od osam do 10.00časova, a izdavanje rezultata biće moguće od 10.00 do 12.00 časova, sanitarna ambulanta radiće od osam do 12.00 časova, kao i biohemijska laboratorija.

U subotu, 11. aprila, prijemna i ginekološka ambulanta Centra za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzoraka radiće od osam do 10.00 časova, a izdavanje rezultata biće od 10.00 do 12.00 časova, dok će prijemna ambulanta i biohemijska laboratorija raditi od osam do 12.00 časova.

U ponedeljak, 13. aprila, prijemna i ginekološka ambulanta Centra za mikrobiologiju - Odsek za prijem uzoraka radiće od osam do 10 časova, izdavanje rezultata biće od 10.00 do 12.00 časova, a sanitarna ambulanta i biohemijska laboratorija radiće od osam do 12.00 časova.

Institut za transfuziju krvi Srbije na Vaskrs neće raditi, ali će na Veliki petak, Veliku subotu i Vaskrsni ponedeljak raditi od osam do 15.00 časova.

Tokom praznika dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a to su apoteke "Sveti Sava", na adresi Nemanjina 2, "Prvi maj" u Kralja Milana 9, "Bogdan Vujošević" u Bulevaru maršala Tolbuhina 30, "Zemun" u Glavnoj 34, "Gornji grad" u ulici Dr Đorđa Kovačevića 27 u Lazarevcu.

Javno komunalno preduzeće "Parking servis" saopštilo je da, zbog obeležavanja uskršnjih praznika, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada od petka, 10. aprila do utorka, 14. aprila, kada počinje redovna naplata i kontrola parkiranja.

U istom periodu, shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134G.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", tokom predstojećeg praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Naplata i kontrola parkiranja počinje u utorak, 14. aprila, kada sa radom počinju i poslovnice Korisničkog servisa.

"Putevi Srbije" u cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima tokom predstojećeg praznika kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja intenzivirali su rad na naplatnim stanicama, povećan je broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze.

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će za vreme uskršnjih praznika na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama na kojima vozila saobraćaju u okviru integrisanog tarifnog sistema biti primenjen izmenjeni red vožnje, a u skladu sa tim izmenama očekuje se manji broj vozila na ulicama.

Na Veliki petak na snazi javni prevoz saobraćaće po redu vožnje za nedelju, narednog dana, 11. aprila, biće red vožnje za subotu, a na Vaskrs i u Vaskrsni ponedeljak biće red vožnje za nedelju. Taksi prevoz tokom prazničnih dana, sve do utorka, 14. aprila u 06.00 ujutru primenjivaće praznična, odnosno - nedeljnu, tj. skuplju tarifu.

Benzinske stanice u vreme navedenih praznika na državnim putevima I i II reda, kao i na opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od šest do 20.00 sati.

Tokom praznovanja Vaskrsa, od 10. do 13. aprila, radiće dežurne pošte u Beogradu, većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Svih prazničnih dana, Glavna pošta u Takovskoj 2 u Beogradu, radiće od osam do 21.30 časova.

Pošte na graničnim prelazima Čukarka, Batrovci, Horgoš i Sremska Rača i administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće uobičajeno, odnsono non-stop, dok će pošta na graničnom prelazu Gradina biti otvorena od sedam do 18.30 časova.

Pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, u "Roda" objektima u Kragujevcu i Šapcu i druge dežurne pošte u većim gradovima širom zemlje na Veliki petak, Veliku subotu i na Vaskrsni ponedeljak če raditi, dok će na dan Vaskrsa, u nedelju 12. aprila, biti otvorene beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Većina tržnih centara će na Veliki petak raditi skraćeno, odnosno do 18.00 časova, a na Vaskrs neće raditi.

Radno vreme tržnih centara u subotu, 11. aprila i u ponedeljak, 13. aprila, biće uobičajeno.

Supermarketi će tokom praznika raditi izmenjeno, uglavnom skraćeno.

Lidl Srbija saopštilo je da će na Veliki petak njihove prodavnice raditi skraćeno, odnosno do 18.00 časova, kao i da će narednog dana, 11. aprila raditi po redovnom radnom vremenu, a na dan Vaskrs neće raditi.

Od ponedeljka, 13. aprila, Lidl nastavlja sa radom po uobičajenom režimu.

Super Vero i Džambo objekti na Veliki petak radiće skraćeno, odnosno do 18.00 časova, a na dan Vaskrsa neće raditi, dok će tokom svih ostalih dana raditi po redovnom radnom vremenu.

Maxi, Idea, Roda, Merkator i druge prodavnice uglavnom će na Veliki petak raditi skraćeno, odnosno do 18.00 časova, a na Vaskrs neće raditi.

JKP "Beogradske pijace" saopštile su da će sve pijace koje posluju u njihovom sastavu, u petak, subotu i ponedeljak 10, 11. i 13. aprila, raditi po uobičajenom radnom vremenu od šest do 19.00 časova, odnosno od sedam do 21.00 čas, što je režim rada pijace "Palilula".

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, u nedelju 12. aprila, osim pijaca "Zemun", "Banovo brdo", "Bele vode" i "Dušanovac", koje će raditi u periodu od šest do 14 časova.

Pijaca "OTC Miljakovac - Beogradski buvljak" u petak i subotu, 10. i 11. aprila, radiće po uobičajenom radnom vremenu od osam do 19.00 časova, dok na Uskrs, 12. i u ponedeljak 13. aprila, neće raditi.

Pijaca cveća Krnjača radiće svim danima od osam do 19.00 časova, izuzev na Uskrs,12. aprila, a pijaca Dušanovac (prodaja iz vozila) - neće raditi u subotu i nedelju, 11. i 12. aprila, dok će u petak i ponedeljak, 10. i 13. aprila raditi po ustaljenom radnom vremenu od 19.00 do šest časova.

Kada je reč o garažama i parking prostorima za korisnike i posetioce pijaca, prema saopštenju JKP "Beogradske pijace", tokom praznika radiće izmenjeno na taj način što će pijaca Palilula raditi od 00 do 24 časa, pijaca Zeleni venac: u petak, subotu i ponedeljak, odnosno 10, 11. i 13. aprila radiće uobičajeno od šest do 21.00 čas, dok na Uskrs, 12. aprila neće raditi.

Garaže i parking prostori na pijaci Zemun radiće od 00 do 24 časa, pijaca Dušanovac u petak, subotu i ponedeljak, odnosno 10.,11. i 13. aprila radiće uobičajeno od osam do 19.00 časova, dok će na Uskrs, 12. aprila raditi od šest do 14.00 časova, piše Tanjug.

Dodaju da će na pijacama Stari Merkator i Smederevski Đeram garaže i parking prostori raditi od 00 do 24 časa, a na pijacama Banjica i OTC Beogradski buvljak u petak, subotu i ponedeljak, odnsono 10, 11 i 13. aprila raditi uobičajeno, odnosno od šest do 21.00 čas, dok na Uskrs, 12. aprila neće raditi, a na OTC Beogradski buvljan neće raditi ni u ponedeljak, 13. aprila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

