Geopolitičke tenzije, uključujući rat u Ukrajini, nestabilnost na Bliskom istoku i rat u Iranu, i stalne fluktuacije cena nafte, snažno utiču na lanac snabdevanja i ukupne troškove života.

Posledice se osećaju svuda, od goriva i hrane do uslužnih delatnosti.

Ugostiteljstvo je među sektorima koji najbrže reaguju na takve promene, a rastuće cene sve više izazivaju negodovanje kod građana koji primećuju da ono što je nekada bilo svakodnevno postaje sve teže dostupno.

Kafa je možda najbolji primer ovog trenda. Nekada svakodnevni kratki odmor i pristupačno zadovoljstvo, danas sve više poprima karakteristike luksuza, što potvrđuju i određeni primeri iz evropskih prestonica.

Da li je kafa postala luksuz?

Jedan takav slučaj dolazi iz Beča, gde je gost kafiću bio zatečen cenom pića. Naime, za dupli espreso sa penom naplaćuju čak 8,50 evra, što je izazvalo burnu reakciju.

Gost, videvši cenu, bio je zapanjen: "Nisu normalni, to je čista pljačka!".

Verujući da je cena preterana, odlučio je da ništa ne naruči i napustio je kafić, piše Heute.at.

Iako su mnogi spremni da plate više za poseban ambijent i istorijsku atmosferu, ovaj iznos za šoljicu kafe pokrenuo je širu debatu, piše Dnevno.hr

Sve se češće postavlja pitanje da li je takva cena i dalje opravdana ili je to jasan signal da čak i najjednostavniji svakodnevni rituali postaju luksuz rezervisan za sve manji broj ljudi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.