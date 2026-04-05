U obzir su uzeta vozila stara oko tri godine sa približno 33.000 pređenih kilometara, a rezultati pokazuju da se odlični primerci mogu pronaći već od 12.000 evra.

U najnižem cenovnom razredu kao najbolji izbor izdvojila se Toyota Aygo X, zahvaljujući dobroj opremi i sigurnosnim sistemima, piše Večernji list.

Dobar plasman ostvarili su i Dacia Sandero, Opel Corsa, Suzuki Swift i Peugeot 208.

Do 20.000 evra, posebno se ističe Opel Corsa Electric, što potvrđuje da električni automobili postaju sve zanimljiviji i na tržištu polovnjaka.

Sa dometom od oko 280 kilometara, ovaj model je veoma praktičan za gradsku vožnju.

Visoko su rangirani i Škoda Fabia, Fiat 500e i Seat Leon.

U klasi do 25.000 evra, vodeću poziciju drži Volkswagen Golf, naročito u verziji 2.0 TDI, koja nudi odličan balans između performansi, potrošnje i udobnosti.

Među preporukama se našao i Citroen e-C4 X, što dodatno potvrđuje rast popularnosti električnih polovnjaka.

Najskuplji analizirani segment, do 30.000 evra, predvodi Volkswagen Golf Variant, koji se izdvaja prostranošću i ekonomičnošću.

U vrhu su i moderni električni modeli, kao što su Kia EV6 i Volkswagen ID.5.

Zaključak analize je jasan: električni automobili postaju sve konkurentniji među polovnim vozilima, pre svega zbog većeg pada vrednosti u odnosu na novu cenu.

Ipak, stručnjaci podsećaju da je pri kupovini polovnjaka i dalje najvažnije proveriti servisnu istoriju, realnu kilometražu i eventualna oštećenja, jer upravo to na kraju određuje koliko je kupovina zaista isplativa.

