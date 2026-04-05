Kako se navodi, ministri finansija Nemačke, Italije, Španije, Portugala i Austrije u zajedničkom pismu, datiranom na petak, istakli su da bi takva mera bila signal jedinstva i spremnosti na delovanje, prenosi Tanjug.

"To bi takođe poslalo jasnu poruku da oni koji ostvaruju profit kao posledicu rata moraju dati svoj doprinos u ublažavanju tereta za građane", navodi se u pismu.

Cene nafte bi mogle da dostignu 150 dolara po barelu ako protok energenata kroz Ormuzki moreuz ostane poremećen do sredine maja, objavila je banka Džej Pi Morgan.

Američka investiciona banka istakla je da će se nafta uskoro kretati na nivou od 120-130 dolara po barelu, preneo je Rojters.

Cene dizela u Evropi dostigle su najviši nivo od 2022. godine, a fjučersi na dizel porasli su na više od 200 dolara po barelu, odnosno 1,498 dolara po toni, uz dnevni skok od gotovo deset odsto na londonskoj berzi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.