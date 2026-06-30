Kompanije poput JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley i Bank of New York Mellon Corp. smatraju da bi zajednička valuta mogla da padne za više od tri odsto i dostigne 1,10 dolara u narednoj godini, objavio je Blumberg.

Ovog meseca je vrednost evra već pala na jednogodišnji minimum.

To je preokret u odnosu na početak ove godine kada su kreatori politike u Evropi smatrali da je evro previše jak, nakon što je pao iznad 1,20 dolara, na najviši nivo u skoro pet godina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.